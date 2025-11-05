Primo sindaco musulmano di New York: ecco chi è Mamdani

Il 34enne Mamdani diventa il primo sindaco musulmano di New York, promettendo misure radicali su affitti, istruzione e diritti civili.



Una vittoria simbolo e concreta cambio di passo

Nella notte del 4 novembre 2025, Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York, diventando la prima persona di fede musulmana a ricoprire l’incarico nella storia della città. La sua vittoria, a soli 34 anni, rappresenta inoltre un simbolo di cambiamento generazionale e politico. I dati ufficiali confermano che ha superato la soglia del 50% dei voti, sconfiggendo tra gli avversari l’ex-governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa.

Nel suo discorso da vincitore, Mamdani ha promesso di “essere la luce in questo momento di oscurità politica”, inviando un messaggio anche all’ex presidente Donald Trump. Ha inoltre confermato che intende congelare gli affitti per oltre due milioni di case ad affitto calmierato e avviare l’assunzione di migliaia di insegnanti.

Programma ambizioso contro antisemitismo, islamofobia e crisi abitativa

Nel suo intervento, Mamdani ha dichiarato guerra all’antisemitismo e all’islamofobia, ponendo queste battaglie allo stesso livello delle questioni sociali ed economiche. Ha annunciato misure dirette sull’abitare: congelamento degli affitti, “rent freeze” esteso alle unità affittate calmierate, e maggiore assunzione nel settore educativo. Il suo programma elettorale, del resto, era stato centrato su “una città che possiamo permetterci”, con attenzione alle fasce più vulnerabili.

La sua vittoria si inserisce in una giornata favorevole per i Democratici, con successi anche in attività elettorali chiave in Virginia e New Jersey: un segnale che il voto – banco di prova per i mid-term – premia la sinistra progressista.

Sfide immediate e implicazioni politiche

Nonostante il trionfo, il neo-sindaco dovrà affrontare sfide complesse: attuare le promesse di congelamento degli affitti senza destabilizzare il mercato immobiliare, gestire l’assunzione di migliaia di insegnanti in un sistema educativo che già registra carenze, e preservare la coesione sociale in una città plurale e complessa. Sul piano politico, il fatto che Donald Trump abbia commentato che “l’assenza del mio nome sulla scheda e lo shutdown … sono le due ragioni per cui i repubblicani hanno perso” rafforza la valenza nazionale del risultato. La leadership di Mamdani sarà uno snodo per la sinistra democratica negli Stati Uniti.

Mamdani assumerà ufficialmente la carica il 1° gennaio 2026 e la sua amministrazione verrà seguita da molti come banco di prova su come una città-laboratorio affronta costi crescenti dell’abitare, istruzione, e pluralismo politico.