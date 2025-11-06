68enne spara ai rapinatori, Meloni: “Chi si difende non sbaglia mai”

A Grignano un 68enne spara ai rapinatori entrati in casa: un bandito ferito, indagini della Squadra Mobile e la premier difende il diritto a reagire.

La tentata rapina e la reazione del proprietario

Paura nella notte tra domenica e lunedì a Grignano, frazione di Rovigo, dove un 68enne ha esploso alcuni colpi di pistola contro un gruppo di malviventi che avevano fatto irruzione nella sua abitazione. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, i banditi — due o tre uomini con il volto coperto da passamontagna — si sarebbero introdotti nella casa con l’intento di rapinare l’uomo, che ha reagito sparando e ferendo uno di loro. Gli altri sono riusciti a fuggire.

La Procura di Rovigo ha precisato che, allo stato, “si procede contro ignoti per il delitto, in ipotesi accusatoria, di tentata rapina aggravata dall’essere gli autori armati e travisati, all’interno di un luogo di abitazione”. Il 68enne non risulta indagato: la sua condotta, secondo i primi accertamenti, rientrerebbe nei parametri della legittima difesa, come previsto dalla normativa vigente.

Gli investigatori hanno ascoltato il proprietario e alcuni testimoni, e stanno visionando le immagini delle telecamere della zona. La Questura ha inoltre allertato gli ospedali di tutto il territorio per verificare se qualcuno si sia presentato con ferite compatibili con colpi d’arma da fuoco.

Le indagini e gli accertamenti

La polizia sta cercando di risalire all’identità del commando e al veicolo utilizzato per la fuga. Uno dei rapinatori, ferito, potrebbe essersi fatto medicare in una struttura sanitaria. I rilievi balistici serviranno a stabilire quanti colpi siano stati esplosi e in quale dinamica.

Gli inquirenti valutano anche il tipo di arma impiegata e la posizione esatta del proprietario al momento dello scontro, ma la ricostruzione finora raccolta conferma una reazione immediata a un’aggressione improvvisa. Il pensionato, in stato di forte shock, ha raccontato di essersi trovato di fronte i rapinatori e di aver sparato “per paura di essere ucciso”.

Meloni: “La difesa è sempre legittima”

Sull’episodio è intervenuta direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social ha commentato la notizia con una frase destinata a far discutere: “La difesa è sempre legittima”. Un messaggio chiaro, con cui la premier ha voluto ribadire la linea del Governo in materia di sicurezza e tutela dei cittadini aggrediti nelle proprie abitazioni.

La presa di posizione arriva mentre la politica torna a dividersi sul tema della legittima difesa. Per la maggioranza, il caso di Rovigo dimostra la necessità di garantire piena tutela a chi reagisce per proteggere sé stesso e la propria famiglia. Per le opposizioni, invece, il rischio è di alimentare un clima di esasperazione che spinge i cittadini a farsi giustizia da soli.