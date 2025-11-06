Galimberti deride Meloni in tv, la replica di FdI: “Sessismo da salotto radical chic”

Bufera dopo le parole del filosofo su Giorgia Meloni: “Merito del make-up”. La replica del partito: “È misoginia, nessun trucco spiega il suo successo”.

Le parole di Galimberti in tv

Nuova polemica politica, questa volta scatenata da un commento del filosofo Umberto Galimberti durante la trasmissione “La Torre di Babele” condotta da Corrado Augias su La7. Nel corso del programma, il pensatore ha parlato della premier Giorgia Meloni con parole che hanno fatto infuriare la maggioranza di governo: “C’è il vantaggio che quelli che curano l’aspetto fisico di Meloni sono bravissimi, le fanno un make-up perfetto. Lei è anche una grande attrice, è bravissima. E siccome noi siamo più attratti dagli attori che dai pensatori… Basta, ha ragione lei”.

Un’analisi che, nelle intenzioni di Galimberti, voleva essere sociologica, ma che ha immediatamente assunto i toni dell’attacco personale, facendo esplodere la reazione di Fratelli d’Italia, che ha accusato il filosofo di aver oltrepassato il limite e di aver usato toni sessisti verso la presidente del Consiglio.

La replica di Fratelli d’Italia: “È misoginia, nessun trucco spiega il suo successo”

Attraverso un post diffuso sui social ufficiali, Fratelli d’Italia ha risposto duramente: “Galimberti, sa qual è il segreto di Giorgia Meloni? Essere Giorgia Meloni. Nessun trucco e parrucco spiegano il suo successo. È triste vedere una persona come lei scendere a un livello così basso. A noi, pare misoginia”.

Il partito ha poi rilanciato la polemica chiamando in causa anche il mondo progressista e femminista: “Forse dovremmo chiederlo alle sedicenti femministe o magari alla segretaria Elly Schlein: parlerà o prevarrà anche questa volta la regola dell’insulto sessista è tale solo se colpisce una donna di sinistra?”.

Un messaggio accompagnato da un’altra frase eloquente: “Cadete sempre più in basso”, riferimento diretto a Galimberti e, per estensione, a chi secondo Fratelli d’Italia continua ad attaccare la premier sul piano personale anziché su quello politico.

Il dibattito politico si infiamma

Le dichiarazioni del filosofo e la replica del partito hanno riacceso il dibattito sui limiti del confronto pubblico e sulla doppia morale che, secondo il centrodestra, la sinistra applicherebbe in tema di rispetto verso le donne.

Diversi esponenti di FdI e dell’area conservatrice hanno sottolineato come i toni usati contro Meloni non verrebbero mai tollerati se rivolti a una figura femminile di sinistra. Dall’altra parte, alcuni commentatori hanno difeso Galimberti, interpretando le sue parole come una riflessione sul ruolo dell’immagine nella politica moderna.