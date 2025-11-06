Padellaro attacca Schlein in tv: “Fai politica, non abbassare i toni!”

Nel talk “diMartedì” su La7, Antonio Padellaro sprona la leader dem a reagire e ad alzare la voce contro la Meloni: “Hai un’occasione, usala!”.

Lo scontro televisivo e l’appello a Elly Schlein

Un duro attacco politico, ma anche un appello quasi disperato. Durante l’ultima puntata di “diMartedì”, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, il giornalista Antonio Padellaro ha criticato apertamente l’atteggiamento troppo prudente di Elly Schlein, invitandola a cambiare rotta in vista delle prossime elezioni politiche.

Nel corso del dibattito, Padellaro ha citato le parole di Francesco Boccia, che aveva definito la campagna elettorale una “spallata” alla premier Giorgia Meloni. Da lì la domanda del giornalista, rivolta con tono diretto alla segretaria del Partito Democratico: “Mi chiedo allora… Elly Schlein come la pensa, che tipo di campagna farà?”.

Floris ha provato a stemperare chiedendo se la leader dem dovesse “coglierne il dato politico”, ma Padellaro ha rincarato: “Ma sì, c’è un’occasione di questo genere, fai finalmente politica! Te la offrono su un piatto d’argento e fai politica! Sarebbe assurdo se facesse una campagna in stile ‘abbassiamo i toni’. Questo lo possono dire i magistrati. Ma chi fa politica, faccia politica e cerchi di vincere ogni tanto!”.

A quel punto il conduttore ha ironizzato con un commento che ha strappato applausi in studio: “Alza i toni!”.

Padellaro: “Il PD deve concentrarsi sulla politica interna”

Nel suo intervento, Padellaro ha riconosciuto a Giorgia Meloni “un buon operato sul piano della politica estera”, ma ha invitato la segretaria del Pd a spostare la battaglia sul terreno della politica interna, “dove le criticità sono maggiori e dove si gioca la vera partita elettorale”.

Secondo il giornalista, continuare a mantenere un profilo basso non farebbe che favorire la premier, che gode ancora di un solido consenso popolare. “Il PD deve tornare a fare politica, non testimonianza”, ha affermato, sottolineando la necessità di una campagna elettorale incisiva e capace di proporre alternative concrete.

Il nodo giustizia e la popolarità calante della magistratura

Padellaro si è poi soffermato sulla riforma della giustizia, tornata al centro del dibattito politico, legandola anche al caso Garlasco. “L’opposizione è convinta che la popolarità della magistratura sia calante e soprattutto in nome di che cosa? Di Garlasco”, ha dichiarato.

“Loro sostengono che quello che sta succedendo in quella vicenda non è una bella figura per il potere giudiziario e influenzerà i cittadini. Hanno dei sondaggi favorevoli che gli dicono che questa riforma può passare. E se passa, Meloni potrà dire: ‘Eccomi qua’”, ha aggiunto.