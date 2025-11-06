Sondaggi 2025, Meloni avanza, stabili Pd e M5s, Forza Italia in crescita, Avs in calo

Il centrodestra supera il 50%, mentre il centrosinistra scivola al 44%. Stabili Fratelli d’Italia, Pd e M5S, ma gli azzurri tornano protagonisti.

Forza Italia cresce, Avs arretra

L’ultimo sondaggio politico dell’Istituto Noto per Porta a Porta fotografa un quadro sostanzialmente stabile per i principali partiti italiani, con una novità significativa: la crescita di Forza Italia, che guadagna mezzo punto percentuale e raggiunge il 9,5%. Un risultato che segna un ritorno di fiducia verso la formazione guidata da Antonio Tajani, il quale sembra beneficiare del suo ruolo di vicepremier e ministro degli Esteri.

Sul fronte opposto, Alleanza Verdi e Sinistra scende al 6%, perdendo lo 0,5%. Un calo che, come già rilevato anche da YouTrend, appare speculare all’avanzata degli azzurri, confermando una tendenza inversa tra moderati e sinistra ecologista.

Il centrodestra, nel complesso, sale al 50,5%, mentre il campo largo delle opposizioni si ferma al 44%, segnando un lieve arretramento. La stima di affluenza rimane ferma al 56%, segno di un elettorato ancora poco mobilitato nonostante la crescente attenzione politica in vista del referendum di primavera.

Stabilità tra i big: Meloni, Schlein e Conte fermi ai loro livelli

La rilevazione conferma la stabilità dei partiti maggiori. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 30,5%, invariato rispetto all’ultima rilevazione del 23 ottobre. Nessun movimento neppure per il Partito Democratico, che si mantiene al 23%, e per il Movimento 5 Stelle, stabile all’11,5%.

Tra gli alleati di governo, la Lega di Matteo Salvini resta ferma all’8%, mentre Noi Moderati conserva l’1,5%. Nel centro, Azione di Carlo Calenda cresce leggermente al 4% (+0,5), mentre Italia Viva di Matteo Renzi rimane stabile al 2,5%. Chiudono +Europa e Udc, entrambi all’1%.

Nel complesso, i numeri confermano l’equilibrio del quadro politico nazionale, con la maggioranza di governo che continua a mantenere un margine rassicurante sulle opposizioni, grazie alla solidità di Fratelli d’Italia e al recupero degli azzurri.

Le tendenze confermate dai sondaggi YouTrend

Anche l’ultima rilevazione YouTrend conferma la dinamica rilevata dall’Istituto Noto: Forza Italia guadagna un punto percentuale pieno, raggiungendo il 9%, mentre Avs cala della stessa misura, attestandosi al 6%. Una coincidenza che sembra descrivere una progressiva polarizzazione tra chi cerca stabilità e chi punta su messaggi più radicali.

Un’ulteriore conferma che il “vento moderato” sta tornando a soffiare sullo scenario politico italiano, mentre le opposizioni continuano a mostrare segnali di debolezza e frammentazione, nonostante il tentativo di Elly Schlein e Giuseppe Conte di rilanciare il fronte comune.