Scontro tra bus scolastico e auto nel Torinese: morto sul colpo il conducente, feriti 20 studenti

Incidente ad Arignano: auto distrutta nell’impatto con un bus pieno di studenti. L’automobilista è morto sul colpo, feriti i ragazzi diretti a scuola.

Auto contro bus ad Arignano, muore il conducente

Tragedia questa mattina ad Arignano, nel Torinese, dove un violento scontro tra un’auto e un autobus carico di studenti ha provocato la morte del conducente della vettura. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Borgo Cremera e via Borgonuovo, dove il mezzo privato si è schiantato contro il pullman che stava trasportando circa 20 ragazzi diretti a scuola. L’impatto è stato particolarmente forte e per l’automobilista non c’è stato alcun margine di intervento: il decesso è stato constatato sul posto dai soccorritori. I giovani a bordo del bus sono rimasti feriti ma secondo le prime informazioni non risultano in pericolo di vita. Complessivamente sarebbero state coinvolte una cinquantina di persone tra studenti, autista e altre persone presenti al momento dell’incidente.

Soccorsi in azione con ambulanze ed elicottero

Sul luogo dello schianto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno inviato diverse ambulanze e un elicottero di emergenza. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato i passeggeri e messo in sicurezza l’area, e le forze dell’ordine, incaricate dei rilievi per ricostruire la dinamica. I ragazzi sono stati trasferiti negli ospedali più vicini per controlli e medicazioni, mentre l’autista del bus risulta sotto shock. Gli investigatori stanno verificando eventuali responsabilità, la velocità dei mezzi e la presenza di segnaletica o ostacoli sulla carreggiata. Non si esclude che l’auto possa aver invaso la corsia, ma gli accertamenti sono ancora in corso e non sono state diffuse ipotesi ufficiali.

Accertamenti in corso sulla dinamica e sulla causa dello scontro

Al momento non sono state rilasciate informazioni sull’identità dell’automobilista deceduto. Gli agenti stanno acquisendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere presenti in zona. La priorità resta la tutela degli studenti, che verranno ascoltati solo dopo le cure mediche. Il traffico nella zona è stato bloccato per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli incidentati.