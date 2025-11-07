Gabriele vince 161mila euro a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti in lacrime: “Gli abbiamo cambiato la vita”

Nella puntata del 6 novembre, il concorrente sardo Gabriele Casti conquista un montepremi record e commuove lo studio, tra abbracci, lacrime e una vittoria inattesa.

Il colpo da oltre 161mila euro in diretta

La puntata di ieri, giovedì 6 novembre de La Ruota della Fortuna ha visto il trionfo di Gabriele Casti, insegnante originario di Selegas in Sardegna, che ha centrato una delle vincite più alte della stagione. Il concorrente ha portato a casa l’auto in palio, una Panda, e ha aperto la busta da 100mila euro, raggiungendo una cifra complessiva superiore a 161mila euro. Il momento della rivelazione ha scatenato l’emozione in studio, mentre il pubblico esplodeva in un applauso prolungato. Il risultato è arrivato dopo una serie di manche affrontate con sicurezza e un vantaggio accumulato fin dalle prime fasi del gioco.

L’emozione in studio: l’abbraccio al padre e le lacrime dei conduttori

Il momento della vittoria ha generato una scena toccante: appena letto l’importo finale, Gabriele si è lasciato andare a un lungo pianto e ha abbracciato il padre, presente in studio per sostenerlo. A cedere alla commozione sono stati anche Gerry Scotti e Samira Lui, che hanno assistito alla scena in silenzio. “Gli abbiamo cambiato la vita”, ha detto Gerry Scotti, profondamente colpito dall’impatto della vincita. La co-conduttrice Samira Lui ha sottolineato la preparazione del concorrente e la sua passione per il gioco, definendolo “uno dei campioni più meritevoli di questa edizione”.

Il profilo del campione e il ritorno in gara

Prima della puntata del 6 novembre, Gabriele Casti aveva già conquistato il titolo di campione il giorno precedente, superando altri contendenti e dimostrando grande padronanza linguistica, elemento determinante nelle fasi decisive del programma. L’insegnante sardo non ha però concluso il suo percorso: tornerà nello studio di Canale 5 nella puntata successiva per continuare a giocare, nonostante la vittoria già ottenuta. La corsa verso ulteriori premi resta dunque ancora aperta, con il pubblico in attesa di scoprire fino a dove riuscirà a spingersi.