Scossa nella Lega di Varese: la “bersagliera” abbandona Vannacci, “Mi ha deluso”

Stefania Bardelli, simbolo del “Mondo al contrario”, rompe con il generale: “Ci ha delusi, ora andiamo avanti da soli”.

La rottura tra Bardelli e Vannacci

Colpo di scena a Varese, uno dei feudi politici del generale Roberto Vannacci. Stefania Bardelli, conosciuta da tutti come “la bersagliera”, ha ufficializzato l’addio al movimento Il Mondo al Contrario, annunciando lo scioglimento del suo storico gruppo, il Team Vannacci Angelo Vidoletti.

“Lui oggi lo vede dritto, io continuo a vederlo capovolto”, ha dichiarato con ironia alla Prealpina, spiegando che la distanza politica e personale con il generale era diventata ormai insanabile.

Una decisione maturata nel tempo e formalizzata con una lettera aperta che suona come un vero e proprio atto d’accusa contro Vannacci: “Ci ha profondamente delusi. Questo mondo al contrario lo volevamo davvero raddrizzare, non rovesciarci al suo interno per non vederlo più capovolto”.

“Mancava il confronto, il dialogo era assente”

Secondo Bardelli, alla base della rottura non ci sarebbero soltanto divergenze di linea politica, ma anche un problema di metodo e di rapporti interni. “In politica, come nella vita, il dialogo è indispensabile. Qui, invece, mancava completamente il confronto”, ha spiegato la militante, sottolineando come la deriva verticistica del movimento abbia allontanato molti sostenitori della prima ora.

Nel documento ufficiale di addio, la “bersagliera” scrive: “Dopo un’attenta e condivisa riflessione, il Team Vannacci Angelo Vidoletti di Varese annuncia la propria uscita dall’associazione ‘Il Mondo al Contrario’ e la conseguente chiusura del team a essa collegato”.

Un messaggio chiaro e definitivo, che segna la fine di un sodalizio durato mesi e nato sull’onda del successo editoriale del libro di Vannacci.

Verso nuovi orizzonti politici: l’asse con Marco Rizzo

Ma il gruppo non si ferma. “Proseguiremo il nostro cammino in modo autonomo e indipendente, con rinnovata determinazione”, ha dichiarato Bardelli, promettendo di mantenere l’impegno sul territorio “al servizio della gente, con coerenza e passione”.

Intanto, la leader varesina lascia trapelare nuove prospettive politiche: tra i corridoi locali si parla di un possibile avvicinamento all’ex comunista Marco Rizzo, con cui condivide posizioni anti-sistema e critiche all’attuale classe dirigente. Un segnale in tal senso arriverà il 15 novembre, quando Bardelli presenterà a Brinzio il libro di Rizzo “Una biografia di periferia”.

Un gesto che molti interpretano come l’inizio di una nuova avventura politica, lontana dall’orbita di Vannacci e, forse, anche dalla Lega.