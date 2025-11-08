Puglia, auto si schianta contro un albero e si ribalta, Vincenzo muore a 23 anni

Il giovane Vincenzo Coppolella ha perso la vita lungo la provinciale 115: la sua auto si è ribaltata e schiantata contro un albero.

Il dramma lungo la provinciale 115

Un grave incidente è costato la vita a Vincenzo Coppolella, 23 anni, residente a Troia in provincia di Foggia. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio del 7 novembre, intorno alle 14:30, lungo la strada provinciale 115 che collega Troia a Foggia.

Secondo quanto ricostruito, il giovane era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura ha iniziato a sbandare, si è ribaltata più volte e, dopo aver impattato contro un terrapieno, ha terminato la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata.

Inutili i soccorsi: il giovane è morto sul colpo

L’impatto è stato violentissimo. Coppolella, nato nel 2002, è stato parzialmente sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo schiacciato contro gli ostacoli incontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere, e il personale del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: tra le cause possibili, una distrazione alla guida o l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Sconcerto e dolore a Troia per la scomparsa di Vincenzo

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la cittadina di Troia, dove il giovane era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ore successive all’incidente.

“Un ragazzo pieno di vita, sempre sorridente. È difficile accettare una perdita così improvvisa”, scrive un amico di famiglia. In tanti si sono stretti attorno ai genitori e ai parenti di Vincenzo, increduli davanti a una tragedia che spezza una vita nel fiore degli anni.