Rita De Crescenzo, “Votate Forza Italia, sono persone serie”. Borrelli furioso: “Commistione tra malanapoli e politica”

La tiktoker napoletana scende in campo per Tajani e scatena la bufera: “Io vi accompagno pure al seggio”. Dura replica di Borrelli.

L’appello social: “Forza Italia sono persone serie”

A due settimane dalle Regionali, la celebre tiktoker Rita De Crescenzo, 1,4 milioni di follower e un seguito enorme tra i giovanissimi, torna al centro delle polemiche. Dopo l’intervista a Belve con Francesca Fagnani, la performer napoletana ha pubblicato un video in cui si schiera apertamente con Forza Italia e invita i fan a votare per il partito di Antonio Tajani.

“Forza Italia sono persone serie, da tanti anni in politica. Avete mai visto fallire un’azienda del signor Silvio Berlusconi? Io mi sono schierata con questi signori. Se volete votare, vi accompagno pure”, afferma nel video, scatenando una valanga di reazioni.

Resta però un mistero se il suo appoggio sia del tutto spontaneo o parte di una strategia comunicativa dell’ultimo minuto per attirare l’attenzione dei giovani elettori.

Borrelli attacca: “Una commistione tra politica e malanapoli”

Durissimo il commento del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, da tempo bersaglio della tiktoker e destinatario di insulti nei suoi video. “È accaduto ciò che temevamo: la peggiore commistione tra i tiktoker della malanapoli e una certa politica. I dirigenti di Forza Italia dovrebbero prendere le distanze da questi soggetti se vogliono almeno salvare le apparenze”, ha dichiarato.

Borrelli ha ricordato che Rita De Crescenzo e suo figlio sono rinviati a giudizio per diffamazione e minacce nei suoi confronti, dopo averlo attaccato con frasi come “Ti distruggo” e “Sei un camorrista”. “È una vicenda che getta un’ombra pesante su chi pensa di legittimare personaggi che usano la popolarità per fomentare odio”, ha aggiunto.

Dai video in Consiglio Regionale all’endorsement politico

Non è la prima volta che Rita De Crescenzo si avvicina al mondo politico. Qualche mese fa aveva fatto discutere per un video-show negli uffici del Consiglio Regionale della Campania, tra tricolori e inno di Mameli, insieme al consigliere Pasquale Di Fenza. Quest’ultimo, dopo essere stato definito “buffone” da Carlo Calenda ed espulso da Azione, oggi è candidato proprio con Forza Italia.

All’iniziativa partecipò anche l’imprenditore e influencer Angelo Napolitano, recentemente coinvolto in un’inchiesta della Procura di Nola per false fatture ed evasione IVA, con un sequestro di beni da 6 milioni di euro.