Puglia, Don Cosimo Schena supera 500mila follower: è il prete più seguito dopo Papa Leone XIV

Il sacerdote pugliese diventa il prete italiano più seguito dopo Papa Leone XIV: i suoi video brevi e le sue parole raggiungono ogni giorno migliaia di fedeli.

Il “prete influencer” che parla al cuore dei social

Il sacerdote pugliese don Cosimo Schena ha superato la soglia dei 500mila follower su Instagram, diventando il prete italiano più seguito sui social dopo Papa Leone XIV. Un risultato che non nasce dal caso, ma da un linguaggio diretto e autentico che ha saputo conquistare migliaia di persone. I suoi contenuti, video da 30 a 60 secondi, alternano meditazioni, preghiere e storytelling, spesso accompagnati dai suoi inseparabili cani Tempesta e Baloo. Attraverso le sue riflessioni, don Cosimo riesce a parlare di ansia, perdita, relazioni e rinascita, offrendo conforto e speranza in modo semplice e accessibile. Intorno a lui è nata una grande famiglia digitale: quella dei “Custodi della Luce”, una community che ogni giorno cerca nei suoi post parole capaci di illuminare le giornate più difficili.

Il messaggio di don Cosimo: “I social come missione”

Nonostante il successo, don Cosimo vive questo traguardo con umiltà e consapevolezza. «500.000 follower non sono un traguardo, sono una responsabilità. Non inseguo i numeri, inseguo le persone», ha dichiarato. Il sacerdote sottolinea come il suo obiettivo non sia la popolarità, ma la possibilità di raggiungere chi ha bisogno di una parola di conforto: «Se una parola giusta arriva nel momento giusto, i social hanno compiuto la loro missione: portare luce dove sembra mancare. I formati brevi non sono sconti sulla profondità: sono porte d’ingresso. Dietro c’è l’invito a camminare insieme, on e offline, con concretezza e cura». Parole che riflettono una visione moderna della fede, capace di dialogare con le nuove generazioni attraverso un linguaggio digitale ma profondamente umano.

Un linguaggio nuovo per raccontare la spiritualità

Il percorso di don Cosimo Schena, originario della Puglia, rappresenta un esempio di come la spiritualità possa trovare spazio anche nel mondo dei social network. La sua capacità di fondere messaggi di fede con uno stile narrativo vicino alle persone ha trasformato il suo profilo in un punto di riferimento per chi cerca ascolto e incoraggiamento. Le sue meditazioni, spesso accompagnate da musica e immagini evocative, vengono condivise migliaia di volte, diventando piccole “pillole di luce” quotidiana. Dietro ogni contenuto, c’è l’intento di trasformare la tecnologia in strumento di prossimità, per ricordare che anche online si può costruire un dialogo autentico, fatto di empatia, accoglienza e speranza.