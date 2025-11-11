Avanti un altro, finale da 400mila euro: la battuta di Bonolis su Berlusconi e Affari Tuoi fa il giro del web

La concorrente Sofia arriva al gioco finale con un montepremi record, e Paolo Bonolis ironizza sui conti Mediaset e su Rai1: “Anche loro hanno lo stesso problema”.

La battuta di Paolo Bonolis durante il gioco finale

Momento di grande tensione e ironia nella puntata di Avanti un altro andata in onda ieri sera su Canale 5, dove la concorrente Sofia è riuscita ad accedere al gioco finale con un montepremi da ben 400mila euro. Una cifra eccezionale per il programma condotto da Paolo Bonolis, che non ha perso occasione per scherzare sul valore del premio e sui possibili “effetti collaterali” economici per l’azienda. «Adesso giochi per 400mila euro, che è una cifra importante, molto importante. Talmente importante che potrebbe gettare in gravissime difficoltà la stessa azienda Mediaset laddove tu vincessi», ha detto il conduttore, provocando risate in studio. Poi, con il suo classico tono ironico, ha aggiunto: «Da quello che sappiamo, una delegazione Mediaset con in testa Pier Silvio Berlusconi si sta recando verso la fine del cammino di Compostela per invocare la grazia che tu non vinca».

Il confronto ironico con Rai1 e Stefano De Martino

La battuta di Bonolis non si è fermata a Mediaset: il conduttore ha infatti tirato in ballo anche la concorrenza di Rai1 e il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che nelle ultime settimane ha registrato due vittorie consecutive da 300mila euro. «Credo che siano stati raggiunti da una delegazione Rai, perché ad Affari Tuoi hanno lo stesso problema», ha aggiunto Bonolis, tra gli applausi del pubblico. Una frecciata ironica ma pungente, che si inserisce nel clima di sana rivalità televisiva tra i due format più seguiti dell’access prime time. Lo stesso Gerry Scotti aveva recentemente scherzato sull’argomento, confermando l’atmosfera di competizione leggera tra le reti ammiraglie.

Il destino di Sofia e la chiusura di puntata

Nonostante il montepremi record, la concorrente Sofia non è riuscita a portare a casa la vincita. Dopo aver “congelato” 49mila euro, ha commesso un errore a poche domande dalla fine, perdendo tutto. Bonolis l’ha salutata con affetto e ironia: «Mi dispiace Sofia, buona fortuna per tutto». La puntata, tra suspense, risate e la consueta comicità del conduttore, ha conquistato il pubblico, confermando Avanti un altro come uno dei programmi più amati e longevi di Canale 5, anche grazie alla capacità di Bonolis di trasformare ogni momento in puro spettacolo televisivo.