Sondaggi 2025, FdI vola, stabile il Pd, M5s su, calo Lega e FI

Nella nuova media sondaggi di Termometro Politico il partito di Giorgia Meloni segna il suo record storico. Pd fermo, Lega in affanno, M5S in lieve ripresa.

Meloni al 30,6%: record per Fratelli d’Italia

La crescita di Fratelli d’Italia non conosce sosta. Secondo l’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico, il partito guidato da Giorgia Meloni tocca il 30,6%, il dato più alto mai registrato finora. Tutte le principali rilevazioni confermano la tendenza: FdI resta ben oltre la soglia psicologica del 30%, consolidando la leadership nel panorama politico italiano e rafforzando la posizione della premier anche all’interno della coalizione di centrodestra.

Un risultato che compensa le difficoltà degli altri alleati: Forza Italia scende all’8,9%, mentre la Lega arretra all’8,4%, dopo settimane difficili e polemiche interne legate al caso Roberto Vannacci. Per il Carroccio, inoltre, la legge di bilancio rappresenta una sfida decisiva: sono in corso i lavori per presentare emendamenti che possano salvaguardare alcune misure bandiera.

Pd stabile, M5S in lieve crescita

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico resta stabile al 21,6%, invariato rispetto alla scorsa settimana. Nonostante il dato non sia negativo, il distacco con Fratelli d’Italia rimane ampio: circa nove punti percentuali. Per i dem, le prossime settimane – con le elezioni regionali e il confronto sulla manovra – saranno un banco di prova per tentare di mobilitare l’elettorato e ridurre il gap con la destra.

In lieve ripresa il Movimento 5 Stelle, che sale al 12,3%. Una crescita contenuta ma significativa, soprattutto in vista delle imminenti elezioni in Campania, dove il M5S punta sul nome di Roberto Fico, ex presidente della Camera, come candidato di punta.

Avs in calo, Renzi e Calenda fermi al palo

In flessione invece Alleanza Verdi-Sinistra, che si attesta al 6,4%, in calo di qualche decimo rispetto alla scorsa settimana. Sommando i consensi di Pd, M5S e Avs, il cosiddetto “campo largo” si ferma intorno al 40,3%, lontano dal centrodestra, che complessivamente supera il 47%.

Nel centro riformista, Italia Viva di Matteo Renzi scende al 2,4%, mentre +Europa resta ferma all’1,7%. Azione di Carlo Calenda, invece, mantiene il 3,2%, restando fuori dalle ipotesi di coalizione per le regionali.

Nel complesso, il quadro politico fotografato da Termometro Politico conferma una dinamica ormai costante: Fratelli d’Italia consolida la sua supremazia e trascina con sé l’intera coalizione, mentre il centrosinistra – pur recuperando in parte grazie ai 5 Stelle – continua a inseguire a distanza.