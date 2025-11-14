22enne ingerisce un hamburger intero per gioco a cena con gli amici, è in fin di vita

A Koropi un 22enne ha ingerito un hamburger intero per gioco, smettendo di respirare per minuti e riportando danni gravissimi a cervello, reni e organi vitali.

Il gioco folle durante una cena a Koropi

La serata tra amici in un ristorante di Koropi, in Grecia, si è trasformata in un dramma improvviso quando un 22enne ha tentato di ingerire un hamburger intero “per gioco”. Secondo le ricostruzioni dei quotidiani esteri, il giovane avrebbe provato a compiere la sfida davanti ai presenti, ma l’atto si è rivelato fatale: dopo pochi istanti avrebbe avuto difficoltà a respirare, per poi crollare a terra privo di sensi. Un amico, citato dal Daily Mail, ha spiegato che prima di cadere il ragazzo avrebbe avuto “una specie di attacco di panico”, mentre i presenti cercavano inutilmente di aiutarlo. Nei minuti successivi, le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente fino all’arresto respiratorio. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il 22enne non respirava da diversi minuti e le sue funzioni vitali erano gravemente compromesse.

Condizioni disperate: danni gravissimi agli organi vitali

Trasportato d’urgenza in ospedale, il 22enne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, intubato e collegato a un respiratore. Le prime valutazioni mediche hanno evidenziato danni severi al cervello, ai reni e ad altri organi, conseguenze della prolungata mancanza di ossigeno. Secondo Michalis Giannakos, presidente della Federazione panellenica degli operatori ospedalieri pubblici, “solo un miracolo potrebbe salvarlo, le sue condizioni sono davvero critiche”. Lo stesso esperto ha aggiunto che, nonostante il primo soccorso, l’intervento non sarebbe stato sufficiente a evitare danni potenzialmente irreversibili. A complicare ulteriormente il quadro, l’assenza di persone in grado di eseguire la manovra di Heimlich, come sottolineato da più testimoni, avrebbe impedito un soccorso immediato. Le condizioni del giovane restano stazionarie ma gravissime, con un monitoraggio continuo da parte del personale medico che segue l’evoluzione del quadro clinico.

Indagini in corso: la polizia cerca i filmati del ristorante

La vicenda ha aperto anche un filone investigativo. Le forze dell’ordine greche stanno acquisendo le immagini delle telecamere del locale per comprendere se qualcuno possa aver incoraggiato il gesto o se si sia trattato di un atto spontaneo. La portavoce della polizia Konstantina Dimoglidou ha confermato che gli agenti stanno raccogliendo ogni elemento utile per chiarire la dinamica della serata. Nel frattempo, il dramma ha suscitato numerose reazioni nel mondo sanitario. Matina Pagoni, ex presidente dell’Associazione dei medici ospedalieri di Atene-Pireo, ha definito la situazione “una tragedia”, sottolineando come un semplice momento di divertimento si sia trasformato in un’emergenza gravissima. L’esperta ha spiegato che il ragazzo è intubato e versa in condizioni estremamente critiche, con pesanti danni agli organi vitali, e che i prossimi giorni saranno decisivi per comprenderne l’evoluzione.