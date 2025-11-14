Pamela Camassa dopo l’addio a Filippo Bisciglia ha un nuovo amore, di chi si tratta

La showgirl Pamela Camassa avrebbe intrapreso una nuova relazione dopo la rottura da Filippo Bisciglia, come mostrano foto scattate in un centro sportivo di Roma.

Nuovi segnali dopo la separazione

La lunga storia tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sarebbe definitivamente archiviata. Dopo la rottura annunciata a fine settembre, nonostante i tentativi di Maria De Filippi di favorire un riavvicinamento, gli ex compagni – legati per diciassette anni – avrebbero scelto strade diverse. La showgirl, secondo quanto riportato da un noto settimanale, avrebbe iniziato a frequentare Stefano Russo, uomo estraneo al mondo televisivo e conosciuto durante le sue abituali partite di padel in un centro sportivo di Roma. Le immagini pubblicate mostrano i due scambiarsi un bacio sul campo, gesto che confermerebbe una sintonia nata nelle ultime settimane. Amici vicini alla showgirl avrebbero raccontato che la frequentazione procede con discrezione e continuità.

Un incontro nato sul campo da padel: chi è Stefano Russo

Il nome di Stefano Russo non appartiene all’ambiente dello spettacolo. Lavora infatti presso un noto centro sportivo della capitale frequentato da numerosi appassionati, tra cui la stessa Pamela Camassa. Stando ai racconti e alle immagini diffuse dal settimanale, la showgirl sarebbe stata vista muoversi tra il bar e il piazzale della struttura prima di ritirare un pacco contenente pennarelli destinati alla figlia di lui. La giornata sarebbe proseguita con momenti di complicità, culminati in un bacio scambiato mentre lui la raggiungeva all’uscita. Sui social non compaiono conferme né smentite, ma dai contenuti condivisi da Stefano Russo emergono amicizie con volti televisivi come Francesco Arca, elemento che non è passato inosservato ai fan. La showgirl segue il suo profilo, dettaglio che ha alimentato ulteriormente l’interesse intorno alla vicenda.

Nessuna riconciliazione con Bisciglia e nuovi equilibri per la showgirl

Mentre cresce l’attenzione sulla nuova frequentazione, al momento non vi sarebbero possibilità di un ritorno tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. La fine della loro relazione, durata quasi due decenni, sembra ormai consolidata. Il settimanale che ha diffuso le immagini riferisce che, dopo le prime indiscrezioni, sarebbero arrivate conferme sulla vicinanza tra la showgirl e Stefano Russo, documentata dai baci e dalle ore trascorse insieme nell’ambiente sportivo che entrambi frequentano. Le informazioni raccolte delineano un legame nato in modo spontaneo, durante attività quotidiane, e destinato a evolversi con riservatezza.