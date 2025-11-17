Il padre della Diop nell’alloggio occupato, vent’anni in casa popolare senza titolo: il caso che agita il Pd

Il padre di Mia Bintou Diop è stato sorpreso in un alloggio popolare occupato per anni: la vicenda solleva interrogativi politici e amministrativi.

Il caso Diop e l’alloggio popolare

La vicenda che coinvolge Mbaye Diop, padre della neo vicegovernatrice della Toscana Mia Bintou Diop, continua a far discutere dopo il servizio televisivo che lo ha mostrato all’interno di un alloggio popolare occupato senza titolo. Secondo le ricostruzioni locali, l’uomo avrebbe vissuto per oltre vent’anni nell’immobile gestito dal Comune di Livorno, accumulando un debito che avrebbe raggiunto i 27mila euro, poi ridotto a 22mila in seguito a un pagamento improvviso effettuato subito dopo l’uscita del servizio giornalistico.

Il pagamento inatteso e le domande senza risposta

A generare ulteriore polemica è il fatto che Mbaye Diop si sarebbe definito più volte “moroso incolpevole”, sostenendo di non avere un reddito stabile. Nonostante ciò, nel giro di pochi giorni avrebbe versato 5.078 euro al Comune, cifra sufficiente a coprire la parte del debito ancora non trasferita all’Agenzia delle Entrate. La circostanza ha spinto diversi esponenti della politica locale a sollevare domande legittime sulle modalità con cui una persona dichiaratamente senza risorse abbia potuto reperire una somma così consistente in tempi tanto rapidi. Tra i più critici anche Alessandro Perini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha definito la vicenda “una situazione incredibile” e ha evidenziato come vent’anni di morosità non siano comunque bastati per determinare uno sfratto.

Le ricadute politiche e il ruolo della nuova vicegovernatrice

A rendere la storia ancora più delicata è la posizione di Mia Bintou Diop, figura emergente del Partito Democratico toscano e oggi nominata vicegovernatrice senza essere passata dalle urne. Il fatto che tutto ciò sia accaduto mentre lei stessa sedeva in Consiglio comunale a Livorno aggiunge un ulteriore livello di attenzione sulla gestione dell’edilizia popolare nel territorio e sui possibili intrecci tra questioni familiari e incarichi pubblici.

La vicenda continua a far discutere non solo per la posizione del padre, ma per l’immagine pubblica della giovane dirigente dem, già al centro di un notevole interesse mediatico dovuto alla sua nomina. La richiesta di chiarimenti da parte dell’opposizione non si è attenuata, mentre la maggioranza invita a non confondere le responsabilità personali con quelle istituzionali. Sullo sfondo restano interrogativi legati alla gestione degli alloggi popolari, ai controlli e alla reale efficacia delle procedure previste per garantire correttezza e trasparenza.