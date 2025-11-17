Matteo Renzi alla Meloni, “Oltre 1 milione di italiani rinuncia a curarsi”

Oltre un milione di italiani avrebbe rinunciato alle cure mediche per motivi economici: i dati vengono rilanciati da Matteo Renzi, che chiede un confronto urgente in Parlamento.

L’allarme di Matteo Renzi

Nel pieno del confronto sulla prossima manovra economica, Matteo Renzi torna a incalzare il Governo guidato da Giorgia Meloni. Il leader di Italia Viva ha commentato alcuni dati diffusi dall’Istat relativi al 2023, secondo cui più di un milione di persone avrebbe rinunciato a curarsi per motivi economici. Renzi ha definito il quadro “drammatico”, sostenendo che un simile scenario rappresenterebbe, a suo avviso, “la sconfitta più grande per un Governo”, perché riguarda un elemento essenziale della vita dei cittadini: la salute. Il senatore ha diffuso il suo messaggio attraverso i social, dove ha sottolineato che un numero così ampio di rinunce costituirebbe un segnale d’allarme da non ignorare.

L’appello diretto alla premier Meloni

Rilanciando i dati dell’Istat, Matteo Renzi ha chiesto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento per un confronto immediato con le opposizioni sulla Legge di Bilancio. Nel suo intervento, il leader di Italia Viva ha invitato la maggioranza a rivedere le priorità della manovra, sottolineando come questi numeri impongano, a suo parere, un approfondimento collegiale tra tutte le forze politiche. Renzi ha parlato di una situazione che “non si può far finta di niente”, auspicando che il Governo apra un dialogo sulle misure necessarie a sostenere i cittadini che affrontano difficoltà economiche e sanitarie. Al momento non sono arrivate risposte ufficiali dalla Presidenza del Consiglio, e resta da capire se la premier intenderà replicare o mantenere il silenzio come avvenuto in altre occasioni.

Il tema sanitario nella discussione politica

La questione del rapporto tra condizioni economiche e accesso alle cure torna così al centro del dibattito pubblico. L’analisi dei dati Istat evidenzia uno scenario che viene interpretato diversamente dalle varie forze politiche, ma che contribuisce a riaccendere il confronto sulla sostenibilità del sistema sanitario e sulle risorse destinate al settore nella Legge di Bilancio. La posizione espressa da Matteo Renzi mira a riportare la discussione in Aula, in un momento in cui maggioranza e opposizioni stanno definendo le rispettive strategie sulla manovra. Per ora l’attenzione rimane puntata su una cifra che, qualora confermata, descrive una difficoltà significativa vissuta da una parte della popolazione italiana, con potenziali ripercussioni sul dibattito politico dei prossimi mesi.

