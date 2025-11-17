Bari, rimosso raro tumore senza togliere il pancreas: intervento record al Giovanni Paolo II

All’istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari una 66enne è stata operata con tecnica mini-invasiva che ha permesso di eliminare una rara neoplasia preservando l’organo.

Tecnica avanzata applicata alla rara neoplasia pancreatica

All’interno dell’Istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari è stato eseguito un intervento considerato un riferimento per la chirurgia pancreatica mini-invasiva. La paziente, una donna di 66 anni, era affetta da una rara forma di neoplasia benigna localizzata nel pancreas. I chirurghi hanno adottato una procedura innovativa che ha consentito di rimuovere interamente la massa patologica mantenendo intatto l’organo, una condizione che riduce i rischi post-operatori e tutela le funzioni pancreatiche. Durante l’operazione è stata seguita una strategia mirata per isolare e asportare la lesione con la massima precisione, evitando resezioni più estese e interventi demolitivi. L’esito positivo ha evidenziato l’efficacia della tecnica anche per patologie considerate complesse nella loro gestione.

Il recupero immediato della paziente dopo l’intervento

Secondo quanto riferito dall’équipe medica, la 66enne ha reagito in modo sorprendentemente rapido alla procedura. Già il giorno successivo all’operazione, infatti, la donna “poteva già riprendere a mangiare”, un risultato che conferma la natura poco invasiva della tecnica adottata. Il decorso post-operatorio è risultato lineare, senza complicazioni rilevanti, e ha permesso alla paziente di avviarsi rapidamente verso la dimissione. Il mantenimento del pancreas ha evitato conseguenze metaboliche e funzionali che solitamente seguono gli interventi più estesi, rafforzando ulteriormente il valore del metodo chirurgico applicato dal team dell’istituto oncologico del capoluogo pugliese.

Una procedura destinata a diventare modello per altri casi simili

L’intervento, descritto come una delle applicazioni più avanzate nella chirurgia mini-invasiva del pancreas, è destinato a rappresentare un modello operativo per le future gestione di lesioni analoghe. La possibilità di rimuovere una neoplasia mantenendo integro l’organo apre scenari significativi per pazienti con diagnosi simili, offrendo un’alternativa efficace agli approcci tradizionali. L’esperienza maturata dai professionisti del Giovanni Paolo II potrà contribuire alla definizione di protocolli clinici condivisi e alla diffusione della tecnica in altri centri specializzati, con l’obiettivo di garantire trattamenti meno traumatici e tempi di recupero più rapidi.