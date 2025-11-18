Individuato il pirata di Monterotondo che ha investito Caterina: è un 18enne senza patente

Identificato un 18enne senza patente che avrebbe travolto la 23enne Caterina Pallocca a Monterotondo, provocandole gravi ferite e poi fuggendo.

Investimento sulle strisce e fuga

I carabinieri hanno identificato il presunto responsabile dell’investimento avvenuto la sera del 28 ottobre lungo una via centrale di Monterotondo, dove la 23enne Caterina Pallocca era stata falciata mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme al fidanzato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla guida dello scooter che ha colpito la giovane ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni, privo sia di patente sia di assicurazione. Dopo l’impatto, il giovane si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, lasciando la ragazza riversa sull’asfalto in condizioni drammatiche. La vittima era stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico di sette ore per ricomporre le gravi fratture riportate. “Mi hanno travolta, ho fatto un volo e quando sono atterrata in strada ero in un lago di sangue – aveva raccontato la giovane –. Il mio fidanzato pensava che fossi morta. Quando ho aperto gli occhi ho urlato: non sentivo più le gambe”.

Le indagini che hanno portato all’identificazione

A condurre le indagini è stata la Stazione dei carabinieri di Monterotondo, coordinata dalla Procura di Tivoli. I militari hanno analizzato lungamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, individuando due scooter transitati nell’esatto momento dell’investimento. La comparazione dei filmati ha permesso di stabilire quale dei due mezzi avesse impattato contro la giovane, restringendo così il cerchio su un solo veicolo. Gli accertamenti successivi hanno portato all’identificazione del 18enne, che al momento della guida non aveva alcun titolo per condurre un ciclomotore né una copertura assicurativa. Elementi che, secondo gli inquirenti, avrebbero spinto il ragazzo a fuggire immediatamente dopo l’incidente. Il giovane è stato denunciato e non ha fornito alcuna dichiarazione agli investigatori, limitandosi ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il lungo percorso di cura della vittima

Le conseguenze per Caterina Pallocca sono state particolarmente gravi. Nell’incidente la giovane ha riportato la frattura di caviglia, tibia e perone. “Ho avuto la caviglia completamente rotta, sono stata sottoposta a un intervento di sette ore: ora al suo interno ci sono diverse viti. Nell’altra gamba c’è un bel pezzo di ferro lungo tutto la tibia e il perone”, ha spiegato la ragazza, aggiungendo che la fisioterapia è dolorosa ma indispensabile per recuperare la piena mobilità. Oltre ai danni fisici, la 23enne ha raccontato di vivere un forte trauma psicologico: “Ho crisi di pianto se sento una moto correre. Ogni volta è come rivivere quel momento”. Le sue condizioni richiederanno mesi di riabilitazione,