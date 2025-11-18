Bimbo di 13 mesi scambia detergente caustico per latte: devastato dalle ustioni, perde metà lingua

A Birmingham un bimbo di 13 mesi ha bevuto un detergente corrosivo scambiandolo per latte: ustioni gravissime, arresto cardiaco e impossibilità di mangiare.

L’incidente domestico e la corsa in ospedale

Un pomeriggio ordinario si è trasformato in una tragedia nella città di Birmingham, dove un bimbo di soli 13 mesi è rimasto gravemente ustionato dopo aver ingerito, per errore, uno sturalavandini caustico lasciato sul pavimento del bagno. La madre stava pulendo il lavandino quando il piccolo, sfuggendo al suo sguardo, è entrato nella stanza e ha afferrato la bottiglia, convinto che si trattasse di qualcosa di familiare, forse latte. Il liquido corrosivo ha iniziato a bruciare immediatamente la bocca, la lingua, le labbra e le vie respiratorie del bambino, provocando danni estesi in pochi istanti. La famiglia lo ha portato in urgenza al Birmingham Women’s and Children’s Hospital, dove i medici si sono trovati ad affrontare una situazione critica. Durante i primi soccorsi, il cuore del piccolo si è fermato. Ventisette professionisti hanno lavorato senza sosta per quasi tre minuti, riuscendo a rianimarlo e a stabilizzarlo, pur con conseguenze devastanti.

Le gravi ustioni e l’impossibilità di nutrirsi

Le ustioni caustiche hanno compromesso in modo severo la cavità orale. Le labbra del bimbo si sono quasi completamente saldate e la lingua ha subito una perdita significativa di tessuto. L’apertura della bocca si è ristretta fino a diventare una fessura minuscola, insufficiente per bere, mangiare o pronunciare una singola parola. I medici hanno rimosso il sondino nasogastrico per sostituirlo con un dispositivo permanente inserito direttamente nello stomaco, unico modo per garantire nutrimento e farmaci. Le valutazioni cliniche cambiano di continuo perché i tessuti interni sono difficili da esaminare: ogni controllo rivela una situazione diversa o ulteriori complicazioni. Il bambino è stato inserito nella lista d’attesa per un intervento ricostruttivo urgente, ma al momento non esiste una data precisa né un percorso chirurgico definito. Alcuni specialisti ritengono possibile una ricostruzione, altri sostengono che sia necessario attendere ancora, mentre altri ancora non hanno mai affrontato un caso simile.

Le incertezze della famiglia e la ricerca di cure all’estero

La famiglia, che vive in condizioni economiche difficili, affronta un presente fatto di angoscia e attese. Riceve continui aggiornamenti, ma senza certezze: le ipotesi dei medici sono spesso discordanti e la prospettiva di un intervento risolutivo appare ancora lontana. Per questo i genitori stanno valutando la possibilità di rivolgersi a specialisti all’estero, in Paesi dove si eseguono operazioni complesse su ustioni estreme del cavo orale. Nel tentativo di coprire i costi elevati dei trattamenti e dei farmaci, hanno aperto una raccolta fondi, sperando di poter garantire al figlio una chance concreta di recupero. “Vogliamo solo che il nostro bambino stia bene”, ripetono, esprimendo la paura, la speranza e la determinazione di chi non smette di lottare davanti alla più difficile delle prove.