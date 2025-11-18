Ischia, quattro bulli massacrano un sordomuto, era intervenuto per difendere un ragazzo

Un ragazzo sordomuto è stato pestato da quattro aggressori a Ischia, dopo essere intervenuto per aiutare un giovane già a terra, nella zona della Riva Destra.

Brutale aggressione nella Riva Destra di Ischia

Le telecamere di un locale della Riva Destra di Ischia hanno ripreso l’intera sequenza dell’aggressione avvenuta il 16 novembre: quattro giovani hanno circondato e colpito con calci e pugni un ragazzo affetto da sordomutismo. La vittima si era avvicinata per difendere un altro giovane, steso a terra pochi secondi prima. Il gruppo lo ha strattonato, trascinato sull’asfalto e colpito ripetutamente, continuando anche quando non riusciva più a rialzarsi. Le immagini mostrano la violenza dei gesti, mentre alcuni passanti osservano senza intervenire. Il pestaggio è durato diversi secondi, abbastanza da permettere alle telecamere di sicurezza di registrare i volti e i movimenti degli aggressori. La polizia locale ha acquisito i filmati e sta cercando di identificare i quattro responsabili del pestaggio, che si sono allontanati subito dopo l’attacco.

Quattro giovani ricercati: tra loro anche tre cittadini ucraini

Secondo la ricostruzione fornita alle autorità, la vittima avrebbe cercato di fermare il gruppo che stava già colpendo un altro ragazzo nei pressi di un disco bar di Ischia Porto. Il suo gesto ha innescato la reazione del branco, che lo ha assalito senza esitazione. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato colpito da più persone contemporaneamente e di non aver avuto la possibilità di allontanarsi o difendersi. La denuncia è stata formalizzata poche ore dopo l’aggressione, permettendo agli investigatori di avviare le ricerche. In base agli elementi raccolti, tre dei quattro aggressori sarebbero di nazionalità ucraina e frequentatori abituali della zona dei locali notturni di Ischia. Gli agenti stanno monitorando luoghi e contatti riconducibili al gruppo per ricostruire i movimenti precedenti e successivi al pestaggio.

Borrelli pubblica il video: “Una vigliaccata indegna”

Il filmato della violenta aggressione è stato diffuso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, appartenente all’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha denunciato la gravità dell’episodio. “Si tratta di una vigliaccata indegna. Un branco di violenti e balordi. Un sordomuto è stato vittima di una grave aggressione a Ischia Porto, nella zona della Riva Destra, dove è stato colpito con pugni e calci da quattro persone all’esterno di un disco bar. L’episodio si è verificato il 16 novembre. L’uomo è intervenuto per aiutare un giovane che stava subendo un pestaggio da parte di quattro coetanei, tre dei quali di nazionalità ucraina”. Le forze dell’ordine stanno ora confrontando le immagini con le testimonianze per procedere all’identificazione definitiva dei responsabili.