Sondaggi 2025, FdI vola, Pd e M5s in affanno, FI supera la Lega

Il nuovo sondaggio Eumetra mostra Fratelli d’Italia avanti al 30,7%, seguita dal Pd al 22,1% e dal M5s al 12,9%, con centrodestra complessivamente in vantaggio.

Fratelli d’Italia prima forza politica, Pd distante

Il nuovo sondaggio elaborato da Eumetra tratteggia un quadro elettorale in cui Fratelli d’Italia conferma una posizione dominante con il 30,7% delle preferenze. Si tratta di una delle percentuali più alte registrate dal partito guidato da Giorgia Meloni dall’inizio del governo, un risultato che fotografa un consenso stabile e superiore a quello degli altri schieramenti.

Il secondo posto è occupato dal Partito Democratico, stimato al 22,1%. Il valore risulta superiore a quello delle ultime elezioni politiche, ma il distacco da Fratelli d’Italia supera gli otto punti, rendendo complicato immaginare per i dem una competizione diretta con il partito della premier nel breve periodo. La rilevazione suggerisce un centro-sinistra che, nonostante un recupero, non riesce a ridurre la forbice in modo significativo.

Movimento 5 Stelle in calo, centrodestra davanti anche nelle seconde linee

La situazione del Movimento 5 Stelle appare più complessa. Il sondaggio attribuisce al partito di Giuseppe Conte il 12,9%, una percentuale che segna una diminuzione rispetto alle ultime politiche, quando superò il 15%. Il M5s scivola così a dieci punti dal Pd e a quasi venti da Fratelli d’Italia, perdendo ulteriore terreno nella sfida per la leadership del campo progressista.

Nel perimetro del centrodestra, invece, si registra un equilibrio tra le forze alleate: la Lega viene valutata all’8,1%, mentre Forza Italia, guidata dal vicepremier Antonio Tajani, è leggermente più avanti con l’8,7%. Entrambi i partiti restano comunque al di sotto delle due cifre, ma garantiscono alla coalizione una base ampia che contribuisce a rafforzare la posizione complessiva del centrodestra.

A seguire, Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 6,7%, mentre i partiti centristi mostrano valori più contenuti: Azione al 3,4%, Italia Viva al 2,4% e Noi Moderati all’1,1%. L’insieme dei numeri evidenzia una coalizione guidata dal centrodestra attorno al 47%, nettamente avanti rispetto alle formazioni avversarie.

La classifica dei leader: Meloni prima, Conte secondo

L’indagine include anche la rilevazione sul gradimento dei leader politici. In cima alla classifica si colloca Giorgia Meloni con il 45,1%, confermando la posizione di figura più apprezzata della scena nazionale. Al secondo posto compare Giuseppe Conte, stimato al 35,2%, mentre il terzo gradino è occupato da Antonio Tajani, che registra il 30,3%.

Poco distante si posiziona il segretario della Lega, Matteo Salvini, con il 29,3%. Seguono la storica leader radicale Emma Bonino, valutata al 25,7%, e la segretaria del Pd, Elly Schlein, al 24,8%. Nella lista figura anche il vicesegretario leghista Roberto Vannacci, che ottiene il 24%, mentre Nicola Fratoianni di Avs si attesta al 21,5%.

Chiudono la graduatoria Carlo Calenda, stimato al 20,5%, Angelo Bonelli al 20,1% e Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al 18,5%. Si delinea così una distribuzione in cui la premier resta nettamente in testa, mentre l’area progressista mostra una forte frammentazione interna.