Bari, auto cade in mare: il guidatore si arrampica sul tetto e si salva

Un’auto è caduta in mare nel porto di Bari: l’uomo alla guida, diretto in Albania, è riuscito a salvarsi arrampicandosi sul tetto prima dell’affondamento.

Le operazioni di imbarco e l’imprevisto nel porto di Bari

L’incidente è avvenuto nel porto di Bari, durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto in Albania. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è finita in mare mentre si stava avvicinando alla rampa d’accesso alla nave. Al volante c’era un cittadino albanese, unico occupante del veicolo, che ha vissuto minuti di evidente pericolo mentre la vettura iniziava a inclinarsi verso l’acqua. L’uomo, capendo che il mezzo stava per affondare, ha rotto il parabrezza dall’interno per potersi liberare e ha raggiunto il tetto dell’auto, cercando di mantenere l’equilibrio mentre l’acqua saliva rapidamente. In quel momento è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia costiera, che si trovavano nelle vicinanze e hanno raggiunto l’uomo in difficoltà nel giro di pochi istanti.

Il soccorso della Guardia costiera e le condizioni dell’uomo

Gli operatori della Guardia costiera di Bari hanno immediatamente messo in atto le procedure di recupero, avvicinando l’uomo in sicurezza prima che il mezzo scomparisse del tutto sotto la superficie dell’acqua. Le immagini dell’intervento mostrano la vettura in procinto di affondare e l’uomo stabile sul tetto in attesa di essere raggiunto. Una volta a bordo dell’unità di soccorso, il cittadino albanese è stato accompagnato in un’area sicura del porto per le prime verifiche sulle sue condizioni. Secondo quanto riferito dai soccorritori, era visibilmente scosso ma lucido, e non presentava ferite gravi. L’uomo ha raccontato di aver capito subito che per salvarsi avrebbe dovuto rompere il parabrezza: “Mi sono reso conto che non potevo aprire la portiera. Ho dato un calcio al vetro e sono uscito.” Una decisione rapida che gli ha probabilmente permesso di evitare conseguenze molto più gravi.

Il recupero dell’auto e le verifiche sull’incidente

Dopo il salvataggio, sono intervenuti i Vigili del fuoco con il Nucleo sommozzatori, incaricati di individuare il punto esatto in cui la vettura era affondata e di procedere alle operazioni di recupero. Le condizioni del fondale e la profondità dell’area portuale hanno richiesto l’impiego di strumentazioni specifiche.