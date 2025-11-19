Maria Elena Boschi di nuovo innamorata: chi è l’avvocato Roberto Vaccarella

La deputata Maria Elena Boschi è stata fotografata in Toscana con l’avvocato Roberto Vaccarella, confermando una relazione nata dopo la fine del legame con Giulio Berruti.

Le prime uscite pubbliche della nuova coppia

Negli ultimi giorni il nome di Maria Elena Boschi è tornato al centro dell’attenzione per ragioni che non riguardano la politica. Dopo la fine della storia con Giulio Berruti, conclusa senza dichiarazioni né chiarimenti da parte dei due diretti interessati, la deputata è stata nuovamente fotografata insieme a un nuovo compagno: l’avvocato Roberto Vaccarella. Già qualche settimana fa i due erano stati visti insieme durante un evento di gala della Croce Rossa, dove si erano scambiati sguardi complici senza però attirare eccessiva attenzione. A distanza di poco tempo, però, nuove immagini confermano che la loro conoscenza procede, mostrando un legame che sembra essersi consolidato lontano dai riflettori. Il contesto riservato degli ultimi avvistamenti ha contribuito a definire la natura del rapporto, mai confermato pubblicamente ma ormai evidente dalle circostanze.

Il weekend a Capalbio e gli scatti che confermano la relazione

Le foto pubblicate dal settimanale Chi documentano un fine settimana trascorso dalla coppia a Capalbio, in provincia di Grosseto, in una villa appartenente a Roberto Vaccarella. I due sono stati immortalati mentre percorrevano in bicicletta una strada di campagna per raggiungere l’abitazione di alcuni amici, una passeggiata che ha permesso ai fotografi di coglierli insieme in un momento di quotidianità. Nonostante si siano accorti di essere seguiti, hanno proseguito tranquillamente, senza nascondersi né alterare i loro comportamenti. La scelta di rientrare in auto e non in bicicletta, al termine della giornata, non ha comunque impedito ai fotografi di documentare la loro presenza in Toscana. Gli scatti mostrano una vicinanza evidente, segno di un rapporto che appare ormai stabile e che sta prendendo forma lontano dalle dinamiche più esposte della scena pubblica.

Chi è l’avvocato Roberto Vaccarella

Il nuovo compagno di Maria Elena Boschi, Roberto Vaccarella, è un avvocato romano appartenente a una famiglia nota negli ambienti professionali della capitale. Gestisce lo studio legale di famiglia e proviene da un contesto ben radicato nella cosiddetta “Roma bene”. È fratello di Elena Vaccarella, compagna di Giovanni Malagò, elemento che colloca l’avvocato in un ambiente sociale non distante da quello del mondo sportivo, giornalistico e dello spettacolo. In passato è stato sentimentalmente legato alla giornalista di Sky Lavinia Spignardi, confermando una frequentazione abituale di contesti mondani e professionali di alto profilo. Il legame con la deputata sembra essersi sviluppato con naturalezza, senza annunci o dichiarazioni pubbliche, ma attraverso uscite informali che hanno attirato progressivamente l’attenzione mediatica.