Conte: “Italia ultima in Europa per crescita, servono investimenti non armi”

Il leader del Movimento 5 Stelle attacca il governo e accusa Fratelli d’Italia di alimentare polemiche per distogliere lo sguardo da crescita zero e fondi europei a rischio.

L’affondo a Mestre durante un evento del M5S

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è tornato a criticare in modo diretto Fratelli d’Italia e l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Intervenendo a un evento del M5S a Mestre, in vista delle elezioni regionali in Veneto, l’ex premier ha accusato il partito della Presidente del Consiglio di adottare una strategia comunicativa mirata a deviare il dibattito politico.

“Questo governo fa di tutto, in particolare Fratelli d’Italia, per distrarre l’attenzione”, ha dichiarato dal palco, riferendosi anche allo scontro istituzionale recente tra FdI e il Quirinale.

Secondo Conte, la maggioranza preferirebbe concentrarsi su polemiche politiche piuttosto che affrontare la situazione economica del Paese. “La verità è che non vogliono confrontarsi con la realtà del Paese. La realtà del Paese è quella di una crescita zero, stiamo perdendo i soldi del Parr. Questo paese non cresce, eppure gli avevamo lasciato una Ferrari. Adesso questa Ferrari in pratica è parcheggiata in un garage”, ha affermato, sostenendo che le risorse disponibili non starebbero venendo sfruttate.

Crescita economica e fondi europei al centro delle critiche

Nel suo intervento, Giuseppe Conte ha affrontato anche il tema delle prospettive economiche nazionali, esprimendo forti preoccupazioni per i prossimi anni. “La Commissione Europea certifica che l’Italia sarà l’ultima in Europa per crescita nel prossimo triennio”, ha dichiarato il leader pentastellato, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali.

Per l’ex premier, la priorità dovrebbe essere favorire investimenti e innovazione, evitando spese ritenute improduttive: “Questa crescita zero, noi cosa facciamo? Come rispondiamo? Buttando soldi nelle armi? No, dobbiamo rendere più competitiva le nostre imprese. Ripristiniamo Transizione 4.0, un modo efficace per agevolare le nostre imprese che investono nell’innovazione e che offrono buona occupazione”.

Il riferimento alle elezioni e all’azione futura del Movimento

L’intervento si colloca nel contesto della campagna elettorale per il voto regionale in Veneto, dove il Movimento 5 Stelle mira a consolidare il proprio ruolo politico. Conte ha ribadito la volontà di proporre un modello economico alternativo e una linea politica basata su investimenti e sostegno diretto alle imprese innovative, rivendicando le misure adottate dal suo governo e criticando l’attuale gestione dell’economia nazionale.