Rosanna Banfi, la malattia riappare dopo 16 anni: “L’ospite indesiderato è tornato”

Dopo 16 anni dal tumore al seno, l’attrice barese annuncia un nuovo ricovero e parla di un “ospite indesiderato” tornato in un’altra parte del corpo.

Ricovero e ritorno della malattia

La notizia arriva direttamente da Osanna Banfi, che sui social ha raccontato ai fan di essere stata ricoverata nuovamente in ospedale. L’attrice, figlia di Lino Banfi, ha spiegato che, a distanza di sedici anni, “l’ospite non invitato” è tornato a farsi vivo, ma questa volta si sarebbe manifestato in una zona diversa rispetto al passato. Il primo scontro con questo problema risale infatti al periodo in cui affrontò e superò un tumore al seno. Oggi, però, ha scelto di non entrare nel dettaglio della nuova diagnosi, mantenendo riservatezza sulle specifiche cliniche.

Il messaggio ai fan e l’immagine dall’ospedale

A testimoniare il momento che sta vivendo, Osanna Banfi ha condiviso una foto che ritrae uno spirometro incentivante, strumento spesso usato per la riabilitazione respiratoria a seguito di interventi chirurgici. Nel post, accanto all’immagine, ha voluto rassicurare chi la segue, raccontando con toni diretti che lei e i medici sono già intervenuti contro ciò che definisce una presenza indesiderata. Nel messaggio ha dichiarato: “L’abbiamo cacciato a calci nel cu**o. Tutto qua”. Parole che sembrano voler trasmettere determinazione più che paura, senza però rivelare ulteriori dettagli sul tipo di intervento o sulle cure in corso.

Il legame con il passato e la scelta della riservatezza

Per l’attrice, nata e cresciuta a Bari, questa situazione segna un inevitabile ritorno al passato, ma con un atteggiamento diverso. Il ricordo della battaglia combattuta anni fa rimane un punto fermo nella sua storia personale e professionale, ma oggi preferisce concentrarsi su ciò che sta accadendo senza trasformarlo in un racconto pubblico dettagliato. Al momento non ha reso note informazioni sui tempi di recupero né sugli sviluppi clinici futuri, limitandosi a condividere la parte del percorso che ha scelto di mostrare ai suoi follower.