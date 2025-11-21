Sondaggi 2025, Meloni domina, cala Schlein, tiene il M5s, giù FI, stabile Lega

I nuovi sondaggi Swg certifica la crescita di Fratelli d’Italia e il calo del Pd: numeri che rafforzano Giorgia Meloni e smentiscono le narrazioni dell’opposizione.

Il dato Swg che ribalta la settimana politica

Il nuovo sondaggio Swg diffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7 segna un ulteriore passo avanti per Fratelli d’Italia, che sale al 31,4% con un +0,1 rispetto alla settimana precedente.

Un incremento che conferma il trend positivo del partito guidato da Giorgia Meloni, nonostante gli attacchi politici che da giorni animano il dibattito pubblico.

Alle spalle di FdI continua a collocarsi il Partito Democratico di Elly Schlein, che però registra una flessione: –0,2 e una discesa al 22%.

Una battuta d’arresto che rompe l’ottimismo dei dem e apre nuovi interrogativi sulle strategie future. Rimane invece stabile il Movimento 5 Stelle, fermo al 12,8%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani arretra leggermente fino all’8% con un –0,1.

Chi sale e chi scende tra i partiti maggiori

La fotografia dei partiti di centrodestra e centrosinistra mostra dinamiche differenti. La Lega di Matteo Salvini perde terreno con un calo dello 0,2 che la porta al 7,8%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni interrompe una fase negativa e cresce di +0,2 arrivando al 6,9%.

Il quadro continua poi con i movimenti minori: Azione guadagna +0,2 e raggiunge il 3,2%, seguito da Noi Moderati che cresce all’1,3%. In lieve discesa le Altre Liste che perdono 0,2, mentre restano stabili Italia Viva e +Europa. Stabile anche la quota degli indecisi, segnale che la mobilità elettorale resta consistente ma non cambia gli equilibri della settimana.

Il raffronto con i sondaggi Eumetra conferma la forza di FdI

Il trend registrato dallo Swg trova ulteriore conferma in un’altra rilevazione, questa volta condotta da Eumetra, secondo cui Fratelli d’Italia otterrebbe il 30,7% se si votasse oggi.

Un risultato che consoliderebbe una vittoria ampia e senza rivali per il partito di governo, sottolineando la centralità della leadership di Giorgia Meloni nella fase politica attuale. Le percentuali evidenziano uno scenario cristallizzato: mentre gran parte delle forze politiche resta ferma o arretra, il partito della premier continua ad allargare la propria area di consenso, sostenuto da una base elettorale che conferma fiducia e stabilità.

I dati complessivi mostrano dunque una crescita coerente che posiziona FdI come riferimento principale nel panorama nazionale, con risultati che mantengono una distanza evidente dagli avversari e tracciano una tendenza difficilmente ignorabile dagli analisti politici.