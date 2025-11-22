Napoli circo Imperial Royal, scontro tra moto durante un numero acrobatico, muore artista di 26 anni sotto gli occhi degli spettatori

Tragedia durante uno spettacolo acrobatico con moto a Sant’Anastasia: un 26enne cileno muore in pista, un 43enne messicano è gravissimo. Platea sotto choc.

Grave incidente durante show di moto nel circo “Imperial Royal”

La serata al circo “Imperial Royal” a Sant’Anastasia si è trasformata in un dramma davanti a decine di spettatori, molti dei quali bambini. Durante un numero acrobatico con moto, tre stuntman si sono scontrati all’interno della struttura scenica durante la performance, causando la morte di un artista e il ferimento di altri due.

La vittima è un giovane cileno di 26 anni, impegnato nello spettacolo acrobatico. Un collega messicano di 43 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trova in condizioni critiche, mentre il terzo coinvolto, un colombiano di 26 anni, è rimasto ferito ma risulta cosciente e non in pericolo di vita.

Le moto erano appena entrate in pista quando l’impatto è avvenuto sotto gli occhi del pubblico, che ha assistito inerme alla scena. Il personale del circo si è subito mobilitato per i soccorsi, visibilmente scosso dall’accaduto.

Indagini in corso, le parole del sindaco Carmine Esposito

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Il numero acrobatico, secondo le prime informazioni, prevedeva evoluzioni all’interno di una grande struttura circolare dove i motociclisti si esibivano contemporaneamente.

«Da quello che mi hanno raccontato – spiega il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito – si trattava di un’esibizione piuttosto pericolosa, con le moto che girano all’interno di una ruota. Devo presupporre che il circo fosse in possesso di tutte le autorizzazioni e delle misure di sicurezza e prevenzione. Noi avevamo predisposto le transenne per il pubblico e un servizio di polizia municipale. Però adesso abbiamo ricevuto questa tragica notizia. C’è grande cordoglio e dolore in tutta la cittadinanza».

Le forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati registrati dagli spettatori per verificare con precisione cosa abbia provocato la collisione. Verranno ascoltati anche testimoni e operatori del circo per chiarire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste.

Video dei presenti e testimonianze al vaglio dei carabinieri

Gli spettatori, seduti in platea, hanno ripreso il momento del dramma con telefoni e videocamere. I video, già consegnati alle autorità, potrebbero rivelarsi determinanti per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. L’incidente ha scatenato panico tra il pubblico, mentre lo staff tentava di interrompere lo spettacolo e prestare i primi soccorsi agli artisti coinvolti.

Una volta terminate le verifiche preliminari, non si esclude l’apertura di fascicoli per valutare eventuali responsabilità legate all’organizzazione dello spettacolo e alla sicurezza dell’allestimento.