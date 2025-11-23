Sondaggi 2025, FdI accelera ancora, crollo M5s, sale Pd,

La Supermedia sondaggi registra FdI in crescita, Pd in lieve aumento e M5S in calo, mentre il centrodestra sfiora il 49% e domina la vigilia delle Regionali.
La crescita di FdI nei sondaggi e il nuovo equilibrio nel centrodestra
Alla vigilia delle Regionali in Puglia, Campania e Veneto, la nuova Supermedia AGI/Youtrend fotografa un panorama politico attraversato da spostamenti significativi. Fratelli d’Italia conferma la sua avanzata e cresce di mezzo punto, raggiungendo il 30,4%.
È l’unica forza del centrodestra in salita, tanto da risultare decisiva nel trainare l’intera coalizione. Senza l’apporto del partito guidato da Giorgia Meloni, la maggioranza resterebbe sostanzialmente stabile rispetto alle settimane precedenti.
Negli ultimi tre anni, la formazione di governo ha consolidato un primato ormai indiscusso. Diversa la situazione degli alleati: la Lega si ferma all’8,2%, mentre Forza Italia si attesta al 9,1%, entrambe in una zona di equilibrio che non registra movimenti significativi.
La fotografia del centrodestra testimonia una leadership sempre più marcata di FdI, che continua a essere il baricentro politico della coalizione.
I movimenti nel centrosinistra e il calo del M5S
Sul fronte opposto, il Partito Democratico registra un incremento dello 0,2%, salendo al 21,7%. Un segnale positivo, anche se il divario con FdI rimane ampio. In calo il Movimento 5 Stelle, che perde due decimi e scivola al 12,4%.
In lieve crescita Alleanza Verdi-Sinistra, che raggiunge il 6,4%. Le opposizioni, impegnate nella discussione sulla manovra economica, hanno presentato sedici emendamenti congiunti su temi condivisi, come il salario minimo. Si tratta di un tentativo di rafforzare l’intesa politica in vista del voto del 2027, pur tra differenze ancora evidenti. Tra i partiti di centro, Azione scende al 3,3%, mentre Italia Viva sale al 2,6%.
Seguono +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1,2%, con variazioni minime ma indicative della stabilità dell’area liberal-centrista.
Le coalizioni e il confronto tra maggioranza e campo largo
La Supermedia dedicata alle coalizioni indica che il centrodestra raggiunge il 48,9%, crescendo dello 0,6% e mantenendo un vantaggio ampio sulle altre forze.
Il centrosinistra si attesta al 29,7%, con una crescita limitata ma costante nelle ultime rilevazioni. In questo schema non sono inclusi i voti del M5S, che da solo vale il 12,4%, né quelli dell’area centrista, che insieme valgono il 5,9%.
Sommando tutte queste forze, un progetto di campo largo arriverebbe al 48%, a meno di un punto dalla coalizione di governo.
Il quadro complessivo, pur in movimento, conferma un centrodestra forte e un’opposizione che tenta di ridurre le distanze attraverso convergenze tematiche e dialoghi ancora in fase iniziale.