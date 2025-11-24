Rita De Crescenzo esclusa dal voto: cancellata dalle liste elettorali, scoppia il caos al seggio

La tiktoker Rita De Crescenzo non ha potuto votare a Napoli: al seggio risulta cancellata dagli elenchi, scatenando le accuse del deputato Francesco Emilio Borrelli.

Sostegno politico e polemiche

La vigilia delle Regionali in Campania è stata agitata, segnata anche dal coinvolgimento di due figure social molto note: Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano.

I due avevano pubblicamente appoggiato la campagna di Pasquale Di Fenza, consigliere uscente e nuovo candidato di Forza Italia, sostenitore del candidato presidente Edmondo Cirielli.

Il rapporto tra il politico e i due content creator era diventato virale ad agosto, quando erano circolati video di balli negli uffici del Consiglio regionale al Centro Direzionale.

Il loro sostegno aveva alimentato discussioni e curiosità sul possibile orientamento di voto, pur restando questo, ovviamente, segreto.

L’arrivo al seggio e lo stop inatteso

Secondo quanto riferito dal deputato Francesco Emilio Borrelli, il giorno delle votazioni la situazione ha preso una piega inattesa.

La tiktoker si è recata al seggio del Pallonetto di Santa Lucia, nel cuore di Napoli, ma gli scrutatori le avrebbero comunicato l’impossibilità di votare.

Il suo nome non risultava più negli elenchi elettorali.

Borrelli ha denunciato pubblicamente l’accaduto, parlando di una circostanza singolare alla luce dell’impegno politico mostrato dalla tiktoker durante la campagna elettorale.

«È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto.

Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile.

Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma.

Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda».

Il video della tiktoker e cosa significa la cancellazione

Dopo l’episodio, Rita De Crescenzo ha pubblicato un video, senza entrare nei dettagli, anticipando che racconterà quanto avvenuto e definendo l’accaduto «vergognoso».

La cancellazione dalle liste elettorali avviene in diversi casi previsti dalla legge.

Tra questi rientrano trasferimento di residenza, decesso, perdita della capacità elettorale o cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Le liste sono aggiornate con revisioni periodiche e, in situazioni particolari, con controlli straordinari prima delle votazioni.

La vicenda ha generato un vivace dibattito a Napoli, sia per l’influenza mediatica della tiktoker sia per il contesto politico in cui si inserisce.

Ulteriori chiarimenti sono attesi nelle prossime ore, anche alla luce delle parole del deputato e del video diffuso dalla stessa interessata.