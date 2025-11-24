Nonna investita da un camion dei rifiuti mentre attraversa: muore davanti ai nipoti

A Santa Ana, in California, Maria Rubalcava de Ruesga è morta dopo essere stata investita da un camion dei rifiuti mentre attraversava la strada insieme ai nipoti.

La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi intervenuti sul posto

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina lungo West Bishop Street, una strada molto frequentata della città di Santa Ana, in California.

Secondo la ricostruzione iniziale fornita dal dipartimento di polizia locale, Maria Rubalcava de Ruesga, sessantanove anni, stava attraversando la carreggiata insieme ai nipoti quando è stata urtata dal camion adibito alla raccolta dei rifiuti.

Il mezzo stava procedendo verso est e si preparava a imboccare una rotonda, momento in cui il conducente non avrebbe visto la donna.

L’impatto è stato estremamente violento e ha provocato conseguenze fatali per la vittima.

Numerosi residenti presenti nella zona hanno chiamato i soccorsi dopo aver assistito alla scena, permettendo un intervento molto rapido da parte degli operatori del servizio di emergenza.

I medici del 118 locale hanno tentato senza successo di prestare assistenza alla donna, che è stata dichiarata morta poco dopo.

Nel frattempo, i nipoti della vittima, presenti al momento dell’incidente, sono stati subito affidati ai sanitari e successivamente messi in contatto con un servizio di supporto psicologico, viste le condizioni di forte choc in cui si trovavano.

L’Unità Investigativa Collisioni del dipartimento di polizia ha avviato immediatamente gli accertamenti per verificare con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Le verifiche delle autorità e le testimonianze raccolte dagli investigatori

Gli agenti della polizia di Santa Ana hanno ascoltato l’autista del camion, che non si è mai allontanato dal luogo dell’incidente e ha collaborato sin dal primo momento.

I rilievi effettuati sul tratto stradale hanno permesso di delineare un primo quadro della situazione, mentre ulteriori analisi saranno dedicate alla valutazione dei filmati provenienti dalle telecamere presenti in zona.

Le verifiche comprendono anche la raccolta delle testimonianze dei passanti che si trovavano nelle vicinanze e che hanno assistito alla scena.

Secondo la ricostruzione iniziale, la donna stava attraversando in un punto non particolarmente trafficato, ma la manovra del camion in fase di svolta potrebbe aver ridotto la visibilità del conducente.

Le autorità hanno confermato che i nipoti della vittima sono stati ascoltati con estrema cautela, nel pieno rispetto della loro condizione emotiva.

Parallelamente, gli inquirenti stanno valutando eventuali elementi collegati alla velocità del mezzo, alle condizioni della strada e al rispetto delle norme previste per la raccolta dei rifiuti nella zona.

Le indagini proseguiranno anche nei giorni successivi con l’obiettivo di chiarire come il mezzo abbia potuto entrare in contatto con la donna mentre attraversava la carreggiata.

Il profilo della vittima e il dolore della famiglia dopo la tragedia

Secondo informazioni diffuse dai familiari, Maria Rubalcava de Ruesga aveva recentemente superato una grave malattia, essendo in remissione da un tumore al pancreas da circa un anno.

La donna stava riprendendo in mano la propria vita dopo un lungo percorso di cure, come confermato anche da messaggi pubblicati dai parenti in suo ricordo.

La famiglia ha espresso profondo dolore per la perdita improvvisa, raccontando di una donna descritta come affettuosa, premurosa e molto legata ai nipoti che erano con lei in quel momento.

Messaggi diffusi sui social hanno ricordato il suo carattere forte e il percorso affrontato negli ultimi anni.

Alcuni parenti hanno avviato una raccolta fondi destinata alle spese funerarie, sottolineando quanto la tragedia abbia colpito tutti in modo improvviso e devastante.