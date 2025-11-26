Pd, dichiarazioni esplosive di Igor Taruffi: “Mai arrivati al governo tramite il voto”

L’intervento di Igor Taruffi durante la Maratona Mentana sorprende il Pd e offre un assist polemico a Fratelli d’Italia, che rilancia le sue parole sui social.

Le parole di Taruffi che spiazzano il Pd

Durante la Maratona Mentana su La7, l’intervento di Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Pd, ha creato un inatteso cortocircuito interno al partito. Mentre la segretaria Elly Schlein celebrava quella che definiva una rimonta del campo largo dopo le Regionali in Puglia, Campania e Veneto, Taruffi ha offerto una lettura diversa, destinata a far discutere. Il dirigente dem, rispondendo alle domande dell’inviato di La7, ha ricordato un punto storico spesso ignorato nella narrazione del centrosinistra. «Il centrosinistra che arriva al governo vincendo le elezioni politiche, spero mi sia concesso di ricordarlo sommessamente, dalle nostre parti non è mai successo. Anche da quando c’è il Partito democratico, il centrosinistra non ha mai vinto le elezioni e non è mai andato a Palazzo Chigi o al governo attraverso il voto». Le parole, pronunciate con toni misurati, hanno tuttavia avuto l’effetto di smentire pubblicamente quindici anni di comunicazione interna, proprio nel giorno scelto dal gruppo dirigente per parlare di rilancio elettorale.

La reazione politica e l’ironia degli avversari

Le dichiarazioni di Taruffi non sono passate inosservate agli avversari politici, che hanno colto l’occasione per evidenziare la contraddizione tra il messaggio della segretaria e l’ammissione del dirigente. Su X, il profilo ufficiale di Fratelli d’Italia ha commentato con tono ironico: «Nel Pd, a quanto pare, qualcuno ha finalmente riacquistato il senno. Hanno ammesso di non essere mai riusciti a governare passando per le urne». Il post ha rilanciato l’episodio, contribuendo a moltiplicare le condivisioni del video e a trasformare la riflessione del dirigente dem in un argomento di confronto politico nazionale. Il dibattito è proseguito anche sui social, dove le parole sono state interpretate come un momento di trasparenza oppure come un passo falso comunicativo che rischia di pesare sulle strategie del partito nelle prossime settimane.

Effetti sull’immagine del Pd e sul dibattito interno

L’intervento di Taruffi apre un nuovo fronte interno per il Pd, già impegnato a costruire la narrazione di una possibile competizione con il centrodestra in vista delle future elezioni politiche. La puntualizzazione del dirigente mette infatti in discussione l’idea di un centrosinistra competitivo a livello nazionale e contrasta con il messaggio di compattezza che la segretaria ha cercato di veicolare dopo la tornata elettorale. Il tema potrebbe diventare oggetto di discussione nelle prossime riunioni interne, soprattutto alla luce del fatto che i risultati regionali hanno mostrato dinamiche molto differenti tra territori. In questo contesto, le parole pronunciate durante la Maratona Mentana rischiano di assumere un peso politico maggiore rispetto all’intenzione iniziale, alimentando il confronto tra le diverse anime del partito.