Filippo Magnini a Belve: “Per difendermi dalle accuse di doping ho venduto casa”

L’ex campione Filippo Magnini ripercorre le accuse di doping, il costo personale della sua difesa e il ruolo decisivo di Giorgia Palmas nei momenti più difficili.

Le accuse di doping e la battaglia per difendersi

Nell’intervista andata in onda il 25 novembre, Filippo Magnini ha ripercorso il periodo più duro della sua carriera.

L’ex campione ha ricordato come le accuse di doping, dalle quali è stato assolto nel 2020, abbiano travolto la sua vita sportiva.

“Quell’accusa ha calpestato tutto ciò che avevo costruito”, ha raccontato, sostenendo di essere stato bersaglio di ricostruzioni distorte.

Magnini ha spiegato che alcune intercettazioni trasformavano la parola “integratori” in “sostanze”, generando un clima ostile.

“Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare”, ha aggiunto.

Secondo il campione, la pressione derivava anche dalle aspettative delle autorità: “Dalla procura mi fu detto che dovevo andare da loro con le orecchie basse e la cenere sopra la testa”.

Alla domanda sul perché non abbia sporto denuncia, Magnini ha risposto con le parole ricevute dal suo legale: “Nella vita bisogna vincere ma non stravincere”.

Ha poi ammesso il peso economico della difesa: “Io ho dovuto vendere una casa a Roma per difendermi”.

Il sostegno di Giorgia Palmas e il capitolo Pellegrini

Nel pieno della vicenda giudiziaria, Magnini ha incontrato Giorgia Palmas, che sarebbe poi diventata sua moglie.

“Ho voluto conoscere Giorgia perché per me incarna i canoni della donna perfetta”, ha dichiarato.

L’ex nuotatore ha raccontato di averle spiegato fin da subito quanto fosse complesso il periodo che stava attraversando.

Nel corso dell’intervista ha ricordato le polemiche nate durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle: “Mia moglie non è gelosa della maestra Alessandra Tripoli, siamo stati anche a cena insieme con suo marito. Mi sono arrabbiato a Ballando perché certe cose non si possono toccare. Fare una battuta una volta va bene, reiterarla no”.

Magnini ha poi voltato pagina parlando della relazione passata con Federica Pellegrini: “Quello con Federica è stato un amore molto travagliato, oggi dico che non è stato importante perché non si è rivelata la persona che pensavo. È una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo. Non ha avuto molto rispetto nei miei confronti e, tolto il periodo iniziale, la nostra non è stata una bella storia”.