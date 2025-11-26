Sangiuliano fulmina Ilaria Salis in diretta: “Avete capito cosa sta dicendo?”

Scontro acceso tra Gennaro Sangiuliano e Ilaria Salis a L’aria che tira, tra sarcasmo, battute e tensioni sul diritto all’abitare e sulle occupazioni.

Botta e risposta sul “campo largo” e la risposta contestata

Clima incandescente a L’aria che tira durante il confronto tra Gennaro Sangiuliano e la parlamentare europea Ilaria Salis.

Il neo consigliere regionale della Campania, collegato in studio, ha subito incalzato gli ospiti presenti.

Quando la conduttrice ha chiesto a Ilaria Salis una posizione chiara sulla strategia del cosiddetto “campo largo”, la deputata di Alleanza Verdi Sinistra è sembrata esitante.

La sua affermazione — “Più che altro metto dei limiti su quelli che sono dei limiti e una direzione sui contenuti sui quali vogliamo o non vogliamo andare” — ha lasciato perplessi gli ospiti in studio.

È stato allora che Gennaro Sangiuliano ha ironizzato apertamente: “Ma voi avete capito che sta dicendo?”.

La battuta ha immediatamente acceso il confronto, spingendo la conduttrice a richiamare gli ospiti a un tono più costruttivo.

In quel momento la distanza politica tra i due è apparsa evidente e la tensione ha iniziato a crescere.

Lo scambio ha attirato anche la reazione di altri ospiti collegati, generando un acceso botta e risposta.

Il momento ha segnato uno dei picchi più movimentati della trasmissione.

La tensione esplode sul diritto all’abitare

Il tema più controverso è arrivato quando il dibattito si è spostato sul diritto all’abitare.

Ilaria Salis, tornata spesso sul tema dopo la vicenda ungherese, ha ribadito la necessità di politiche più incisive sulle case sfitte.

A quel punto Gennaro Sangiuliano ha affondato il colpo con una domanda-provocazione: “Cosa vuol dire diritto all’abitare per lei?”.

Poi ha aggiunto una frase destinata a far discutere: “Rubare le case altrui”.

La parlamentare europea ha reagito con forza, criticando l’impostazione del dibattito.

“C’è gente che lascia case vuote in tutta Italia e questa è colpa del Governo. E voi vi raccontate la storia degli occupanti, vergognatevi!”, ha replicato.

Il confronto è proseguito su toni molto accesi, evidenziando differenze politiche profonde e difficilmente conciliabili.

Il collegamento da Strasburgo ha mostrato tutta la distanza fra le due visioni, senza margini di mediazione.

La discussione ha poi spinto il conduttore a intervenire più volte per riportare ordine.