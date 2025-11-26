Scontro a Mattino 5 sul caso Garlasco: l’avvocato Palmegiani perde la calma e poi si scusa

Tensione nello studio di Mattino 5 durante il dibattito sul caso Garlasco, con il legale Armando Palmegiani che contesta una giornalista e poi rientra nei toni chiedendo scusa.

Lo scontro in diretta e l’intervento di Federica Panicucci

Il confronto sul caso Garlasco a Mattino 5 ha vissuto momenti accesi quando l’avvocato Armando Palmegiani ha reagito in modo impulsivo alle domande di una giornalista.

Il legale ha contestato la competenza dell’interlocutrice, chiedendole: “Ma lei è consulente della difesa? È una tecnica? Come può dire una cosa simile?”.

La frase ha immediatamente attirato l’attenzione di Federica Panicucci, che ha invitato gli ospiti a mantenere un clima più equilibrato.

“Pur non essendo una tecnica è la domanda di tutti noi… Non bisogna essere per forza tecnici per interrogarci sulle cose”, ha precisato la conduttrice.

La giornalista coinvolta ha risposto con calma, ricordando che il ruolo di chi si occupa di cronaca giudiziaria è porre domande e cercare chiarimenti.

“Siamo giornalisti che analizzano un caso complesso su cui voi tecnici farete le vostre valutazioni”, ha dichiarato.

Ha poi suggerito all’avvocato di usare maggiore cautela nelle sue osservazioni rivolte agli altri ospiti.

Il confronto ha mostrato differenze di approccio tra professionisti, senza però trascendere in ulteriori scontri.

La conduttrice ha continuato a moderare il dibattito per riportare la discussione sul merito della vicenda.

La tensione si è gradualmente attenuata nei minuti successivi.

Le scuse dell’avvocato e il clima finale in studio

Dopo alcuni minuti, Armando Palmegiani è tornato sulla questione per rivedere la propria posizione.

Il legale ha dichiarato di voler correggere i toni usati e ha riconosciuto di aver reagito con eccessiva durezza.

“Voglio scusarmi per il modo che ho avuto… Quando sbaglio lo ammetto subito”, ha affermato in diretta.

Federica Panicucci ha accolto le scuse senza esitazioni, confermando che l’obiettivo del programma resta sempre il confronto rispettoso.

“Nessun problema, nessun problema…”, ha ribadito la conduttrice.

Prima del cambio di argomento, l’avvocato ha voluto sottolineare il valore del dibattito nonostante le tensioni.

“Mi ha fatto piacere intervenire… È stata una battaglia un po’ contro tutti alcune volte, però va bene…”, ha concluso.

Ha definito impegnativa la puntata, ma ha espresso gratitudine per lo spazio di confronto offerto dal programma.

Il confronto, pur vivace, si è chiuso quindi con un gesto distensivo da parte del legale.

La trasmissione ha poi proseguito la scaletta con altri temi previsti dalla diretta.