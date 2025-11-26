Bari trasforma i lavori in festa, in via Argiro “Note di Cantiere” musica ed eventi per superare i disagi dei lavori

L’amministrazione di Bari avvia “Note di Cantiere”, progetto che anima via Argiro con musica, eventi e iniziative per sostenere le attività durante i lavori.

Una risposta alla ridotta fruibilità causata dal cantiere

La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto “Note di Cantiere”, iniziativa pensata per accompagnare i lavori di riqualificazione in via Argiro.

Gli interventi limitano il passaggio pedonale e generano difficoltà per i commercianti della zona.

L’amministrazione vuole contrastare questo impatto trasformando il cantiere in occasione di vitalità urbana.

Sono previste undici giornate di eventi musicali e attività che puntano ad aumentare la presenza di cittadini e visitatori.

Le iniziative partiranno dal prossimo fine settimana e proseguiranno fino a gennaio.

L’obiettivo dichiarato è sostenere le attività economiche colpite dalla riduzione della transitabilità.

La strategia vuole incentivare movimento, partecipazione e curiosità intorno alla strada.

L’idea è creare un clima positivo tra commercianti, residenti e amministrazione durante questa fase di trasformazione.

Eventi musicali e attività per animare via Argiro

Il programma di “Note di Cantiere” comprende due linee principali.

La prima è dedicata all’animazione, con spettacoli musicali su un palco allestito lungo via Argiro.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e offriranno proposte differenti per intercettare pubblici vari.

L’iniziativa punta a rendere la strada più accogliente, compensando la presenza del cantiere.

La musica diventa così un elemento capace di rendere più piacevole il passaggio nella zona.

Accanto agli spettacoli verranno promosse attività che stimolano la partecipazione dei cittadini.

L’amministrazione considera la cultura uno strumento utile per rigenerare l’area.

Il progetto vuole inoltre attirare turisti che frequentano Bari nel periodo natalizio.

Il Comune punta a utilizzare l’intrattenimento per migliorare la percezione del cantiere.

La scelta di proporre eventi gratuiti mira a coinvolgere il maggior numero possibile di persone.

Comunicazione, promozione e protocollo d’intesa con Puglia Culture

La seconda linea di intervento riguarda la comunicazione e il supporto al commercio.

Il Comune di Bari realizzerà una campagna informativa coordinata insieme a Puglia Culture.

È prevista la creazione di un’identità visiva riconoscibile per l’intera iniziativa.

Locandine, banner e vetrofanie saranno distribuiti lungo la via e nei negozi interessati.

I canali digitali dell’amministrazione e dei partner diffonderanno aggiornamenti sugli appuntamenti.

La campagna coinvolgerà media locali e influencer che promuoveranno gli eventi.

Sono previsti brevi video e interviste ai commercianti per raccontare il progetto.

La collaborazione con Puglia Culture sarà formalizzata con un protocollo valido fino al termine delle attività.

L’amministrazione ritiene essenziali queste azioni per accompagnare la fase di riqualificazione.

L’obiettivo è valorizzare via Argiro e sostenere le attività commerciali in un momento delicato.