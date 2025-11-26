Paura sul volo decollato da Cagliari e diretto a Milano, fiammata al motore e panico a bordo

Momenti di tensione sul volo Aeroitalia 2350 decollato da Cagliari verso Milano, costretto a rientrare dopo una fiammata al motore destro avvertita dai passeggeri.

Allarme subito dopo il decollo e decisione del comandante

Il volo Aeroitalia 2350 è partito dall’aeroporto di Cagliari alle 06:30 diretto a Milano Linate.

Pochi istanti dopo il decollo alcuni passeggeri hanno percepito un forte rumore provenire dal motore destro.

Secondo quanto ricostruito, il rumore sarebbe stato seguito da una fiammata rapida e ben visibile.

Il comandante ha immediatamente applicato le procedure di sicurezza previste in situazioni di potenziale criticità tecnica.

In accordo con le autorità aeronautiche ha quindi disposto il rientro immediato all’aeroporto sardo.

Il velivolo è tornato a terra senza ulteriori complicazioni e le operazioni di atterraggio si sono svolte in modo regolare.

La compagnia ha specificato che la sicurezza dei passeggeri non è mai stata compromessa secondo le valutazioni effettuate.

La nota di Aeroitalia e l’aeromobile sostitutivo

In una comunicazione ufficiale, Aeroitalia ha sottolineato di aver predisposto già da prima del decollo un aereo sostitutivo in pronta disponibilità a Cagliari.

La compagnia ha ricordato che la tutela dei passeggeri è prioritaria in ogni fase operativa.

“Desideriamo sottolineare che la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo”, si legge nella nota.

La decisione del comandante viene definita preventiva e conforme ai protocolli condivisi con le autorità aeronautiche.

Aeroitalia ha inoltre ribadito le proprie scuse ai viaggiatori per il disagio causato dall’interruzione del volo.

Il personale ha assistito i passeggeri durante l’attesa e ha fornito informazioni sulle procedure successive.

La compagnia ha confermato che il velivolo sostitutivo è partito per garantire la prosecuzione del viaggio.

L’obiettivo era ridurre al minimo i tempi di attesa dei passeggeri diretti a Milano.

Le testimonianze e i primi riscontri tecnici

Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, alcuni viaggiatori avrebbero descritto un rumore improvviso prima di osservare la fiammata all’altezza del motore destro.

L’episodio avrebbe generato momenti di paura a bordo e diversi passeggeri avrebbero chiesto spiegazioni al personale.

I primi controlli effettuati una volta rientrato a terra il velivolo non avrebbero evidenziato anomalie particolari.

Le verifiche tecniche sono comunque proseguite per determinare con precisione la causa dell’accaduto.

I passeggeri sono stati reindirizzati al volo successivo in partenza dallo scalo del capoluogo.

Aeroitalia ha assicurato che il personale rimane a completa disposizione per eventuali necessità aggiuntive dei viaggiatori.