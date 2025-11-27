Alessandra Amoroso ricompare sui social mentre culla la figlia Penelope, la foto è di Emma Marrone

Dopo due mesi di silenzio social, Alessandra Amoroso riappare nelle storie di Emma Marrone mentre culla la piccola Penelope, nata lo scorso 6 settembre.

Il ritorno inaspettato nelle storie dell’amica Emma Marrone

L’assenza di Alessandra Amoroso dai social durava dal 9 settembre, data dell’ultimo post in cui aveva annunciato la nascita della figlia Penelope Maria.

L’artista aveva scelto di dedicarsi completamente alla maternità, interrompendo ogni aggiornamento pubblico per tutelare la propria vita privata nei primi mesi con la bambina.

Nelle ultime ore, però, è riapparsa in una storia pubblicata da Emma Marrone, amica storica e collega salentina.

Nell’immagine, Alessandra Amoroso culla dolcemente la neonata, mentre Emma accompagna lo scatto con una frase affettuosa: «La pezza + la pezzettina di cuore».

Lo scatto ha subito attirato l’attenzione dei fan, emozionati nel rivedere la cantante dopo settimane di silenzio.

La scelta di allontanarsi dai social dopo la nascita di Penelope

Il 6 settembre la cantante è diventata mamma per la prima volta insieme al compagno Valerio Pastore, accogliendo con gioia la nascita della piccola Penelope Maria.

Subito dopo il lieto evento, aveva condiviso alcuni scatti e ringraziato chi le aveva mostrato affetto, per poi sparire dai social.

Tra le ragioni del suo allontanamento potrebbe esserci anche la necessità di proteggere la figlia dalle notizie false circolate nelle settimane successive al parto.

Sui social, infatti, erano state diffuse informazioni infondate sullo stato di salute della bambina, costringendo la cantante a intervenire con fermezza.

«Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie.

Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!», aveva scritto in risposta agli hater.

La priorità della cantante: proteggere la figlia e vivere la maternità

Dopo quell’episodio, Alessandra Amoroso ha scelto di tutelarsi e proteggere la sua bambina limitando la presenza online.

La decisione di prendersi una pausa dai social è apparsa naturale per chi, come lei, sta vivendo un momento intimo e delicato.

La ricomparsa nelle storie di Emma Marrone rappresenta il primo segnale pubblico dopo due mesi, un gesto spontaneo tra amiche più che un vero ritorno social.

Per i fan, abituati alla sua costante vicinanza digitale, lo scatto pubblicato da Emma è stato un momento di gioia e tenerezza.

Resta però evidente che, almeno per ora, la priorità assoluta della cantante salentina è la serenità della piccola Penelope, al riparo da pressioni e attenzioni indesiderate.