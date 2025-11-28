Sondaggi 2025, Meloni da record, Schlein stabile, Conte profondo rosso, sale la Lega, stabile FI

L’ultimi sondaggi Supermedia YouTrend fotografa un centrodestra trainato da Giorgia Meloni oltre il 30%, mentre PD stabile e M5S in forte calo complicano la rimonta della sinistra.

Centrodestra dominante con Meloni oltre il 30% nei sondaggi YouTrend

Archiviate le regionali, lo sguardo politico corre già all’autunno del 2027, quando si voterà per rinnovare il Parlamento italiano.

Secondo l’ultima Supermedia YouTrend/Agi del 27 novembre 2025, il quadro resta chiarissimo: la coalizione guidata da Giorgia Meloni sarebbe oggi nettamente riconfermata a Palazzo Chigi.

Fratelli d’Italia consolida infatti la leadership nazionale raggiungendo il 30,4%, con un incremento dello 0,3% rispetto alla metà di novembre.

Il partito della premier continua a trattenere il consenso dell’elettorato conservatore e sovranista, nonostante pressioni mediatiche e tensioni politiche.

Gli alleati restano più indietro, pur mantenendo un ruolo determinante nella coalizione: Forza Italia arretra all’8,9% (-0,3%), la Lega sale all’8,2% (+0,2%), mentre Noi Moderati cresce lievemente all’1,1%.

Complessivamente, il centrodestra raggiunge il 48,6%, confermandosi l’area dominante dello scenario politico nazionale e lasciando alla sinistra margini sempre più stretti di recupero.

Centrosinistra bloccato: PD stabile, M5S in caduta e IV in risalita

Nel campo opposto, il centrosinistra registra dati contrastanti dopo i risultati positivi in Campania, Puglia e Veneto.

Il Partito Democratico si mantiene stabile al 21,9%, con un incremento minimo (+0,2%) che però conferma la tendenza alla stabilizzazione registrata nelle ultime settimane.

Il vero nodo riguarda il Movimento 5 Stelle, che scivola al 12% perdendo 0,6 punti: una discesa che preoccupa gli analisti, interpretata come un allontanamento degli elettori più giovani e di protesta.

Stabili al 6,5% Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Italia Viva cresce al 2,8% (+0,4%), mostrando un piccolo recupero legato probabilmente alla delusione verso altre forze del fronte progressista.

Scendono invece +Europa all’1,5% (-0,2%) e Azione, ferma al 3,4%, che non registra variazioni significative.

La somma dei consensi delle forze progressiste resta compressa tra il 42% e il 45%, evidenziando difficoltà strutturali nella costruzione di un’alternativa competitiva contro l’attuale maggioranza.

Il vantaggio del centrodestra resta enorme e la rimonta della sinistra sembra lontana

La fotografia complessiva mostra un sistema politico italiano fortemente polarizzato, ma con un orientamento stabile verso la coalizione di destra.

Il centrodestra, sostenuto dal peso elettorale di Fratelli d’Italia, si mantiene vicino alla soglia del 50%, mentre il centrosinistra appare frenato dalle difficoltà interne del Movimento 5 Stelle e dalla scarsa capacità di attrarre nuove fasce di elettorato.

Secondo l’analisi YouTrend, la solidità del centrodestra dipende in larga parte dalla leadership della premier, mentre per l’opposizione la sfida è recuperare credibilità e consenso in vista del 2027.

Ad oggi, i numeri rendono la rimonta della sinistra complessa e distante, con la maggioranza di governo che continua a rafforzare la propria posizione nella corsa verso le prossime politiche.