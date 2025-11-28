Atreju, Meloni sfida Schlein e Conte: “Confronto solo insieme”

La premier Giorgia Meloni si dice pronta al confronto pubblico con Elly Schlein e chiede che partecipi anche Giuseppe Conte, ricordando che l’ex premier ha sempre accettato l’invito a Atreju.

Meloni accoglie l’apertura di Schlein ma rilancia: “Serve anche Conte”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la disponibilità della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a partecipare alla prossima edizione di Atreju, l’evento politico promosso da Fratelli d’Italia, a condizione di un confronto diretto con la premier.

Meloni ha ricordato che l’appuntamento romano è da sempre “una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente”, chiarendo di non avere alcuna preclusione al dibattito con l’opposizione.

Tuttavia, la premier ha posto una condizione precisa: la presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, accogliendo la proposta ma ampliandone i contenuti per garantire una rappresentanza completa dello schieramento avversario.

Conte chiamato in causa: “È sempre venuto senza imporre vincoli”

Nel suo intervento, Giorgia Meloni ha motivato la richiesta di coinvolgere anche Giuseppe Conte ricordando la sua partecipazione, negli anni passati, all’evento organizzato da Fratelli d’Italia.

La premier ha sottolineato: Conte “è venuto ad Atreju anche quando era Presidente del Consiglio e non ha mai posto alcun vincolo”, evidenziando una disponibilità che, a suo giudizio, dovrebbe essere riconfermata anche in questa occasione.

Meloni ha aggiunto che non spetta a lei stabilire quale figura debba rappresentare l’opposizione: la scelta del leader non è stata ancora definita nel fronte avversario, motivo per cui ritiene necessario un confronto tripartito.

La proposta finale: “Un confronto unico con entrambi”

La presidente del Consiglio ha quindi annunciato la sua disponibilità a un dibattito pubblico con Elly Schlein e Giuseppe Conte insieme, ritenendolo il formato più corretto dal punto di vista politico e istituzionale.

La premier ha rimarcato l’importanza del dialogo, ribadendo che Atreju nasce proprio con lo scopo di rendere possibili confronti anche tra posizioni profondamente diverse.

Resta ora da capire se la proposta verrà accettata dai due leader dell’opposizione, aprendo la strada a un confronto a tre che potrebbe segnare uno dei momenti più rilevanti del dibattito politico della prossima