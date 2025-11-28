Emiliano torna in magistratura e chiede gli scatti di carriera dopo 22 anni di politica: bufera sull’ex governatore

L’ex governatore Michele Emiliano torna magistrato dopo 22 anni di aspettativa e rivendica tre scatti di carriera, citando risultati politici e non giudiziari nella relazione inviata a Bari.

Emiliano torna in magistratura e reclama tre scatti dopo vent’anni

L’ex presidente della Puglia, Michele Emiliano, figura centrale della politica regionale degli ultimi vent’anni, ha ufficialmente ripreso la toga dopo due decenni trascorsi prima da sindaco di Bari e poi da governatore.

Terminati gli incarichi istituzionali, almeno per ora, Emiliano ha inviato al Consiglio giudiziario di Bari un’autorelazione con cui richiede tre scatti di carriera maturati durante gli anni di aspettativa.

La particolarità della richiesta sta nel contenuto della relazione: invece di citare attività giudiziarie – assenti per definizione – l’ex governatore ha inserito risultati amministrativi come ponti, passanti ferroviari e piste ciclabili.

Un gesto che ha riacceso il dibattito sul rapporto tra magistratura e politica, alimentando critiche su presunti privilegi e porte girevoli che, secondo molti osservatori, questa vicenda tornerebbe a mettere in luce.

Le polemiche sugli “arretrati” e il ruolo politico di Emiliano

Secondo quanto emerso, Michele Emiliano punta a far valere gli scatti di carriera per accedere a una pensione più elevata, ampliando i benefici legati alla lunga esperienza istituzionale accumulata in Puglia.

La mossa arriva in un momento segnato da tensioni politiche e giudiziarie che hanno accompagnato la parte finale del suo mandato, senza però frenare l’attivismo del leader barese.

Nonostante il passaggio di consegne ad Antonio Decaro, Emiliano continua a essere una presenza centrale nel dibattito pubblico, alimentando discussioni sulle sue scelte e sul suo futuro.

In attesa del prossimo incarico politico, appare evidente la volontà di restare protagonista sulla scena nazionale, mantenendo intatta la propria visibilità anche fuori dalla Regione.

Un futuro già scritto: Emiliano verso un seggio sicuro alle politiche 2027

Il percorso dell’ex governatore sembra ormai orientato verso Roma.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, gli ha già garantito un posto sicuro nelle liste per le politiche del 2027, riconoscimento legato alla rinuncia di Emiliano alla ricandidatura alle recenti regionali in Puglia.

La prospettiva parlamentare rappresenta una nuova fase della sua carriera: un passaggio dalla gestione regionale alla politica nazionale, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare il capitale politico costruito negli ultimi vent’anni.

Una transizione che, secondo gli analisti, potrebbe rafforzare il ruolo di Emiliano all’interno del partito, rendendolo punto di riferimento nella futura legislatura.

E, indipendentemente dagli sviluppi politici, il ritorno in magistratura e la richiesta degli scatti confermano che l’ex governatore potrà contare comunque su un solido trattamento economico.