Renzi attacca Meloni: “Nervosa e impaurita dopo le regionali, teme il tema sicurezza”

In un’intervista a Repubblica, Matteo Renzi descrive una Giorgia Meloni “impaurita e nervosa” dopo le regionali 2025, indicando nella sicurezza il suo punto debole politico.

Renzi: “Meloni nervosa dopo le regionali, pensa ai seggi invece che ai problemi reali”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato l’ultimo periodo politico della premier Giorgia Meloni, delineando un quadro tutt’altro che rassicurante per la presidente del Consiglio.

Nell’intervista rilasciata a Repubblica, Renzi ha affermato: “La foto che ci consegnano le regionali è quella di una presidente del Consiglio nervosa, impaurita. Questo è per me il quadro da cui si parte”.

Secondo l’ex premier, il comportamento della leader di Fratelli d’Italia all’indomani del voto confermerebbe questo stato di tensione.

Renzi sostiene infatti: “Da cosa deduco questo nervosismo? Beh, dal fatto che un minuto dopo che si sono chiusi i seggi, la prima cosa che fa dire al fido Donzelli è ‘cambiamo la legge elettorale’. Dà il senso di uno scollamento rispetto alla realtà: invece di parlare di tasse e sicurezza, pensa a come garantire i seggi per i suoi”.

Per l’ex premier, questo atteggiamento aprirebbe ora una fase favorevole per il centrosinistra, che dovrebbe saperne approfittare in vista della campagna elettorale per il 2027.

Le critiche sulla strategia politica della presidente del Consiglio

Continuando l’analisi, Matteo Renzi lega il presunto nervosismo della premier al modo in cui, secondo lui, la maggioranza ha reagito al risultato delle regionali.

L’ex presidente del Consiglio parla di una premier concentrata su riforme che tutelerebbero gli equilibri della sua coalizione, piuttosto che sui nodi centrali del Paese.

Tra questi, Renzi indica tasse e sicurezza, aree che considera decisive per il giudizio dell’elettorato.

Il leader di Italia Viva suggerisce che la reazione immediata della maggioranza, e in particolare della presidente del Consiglio, evidenzi una fase di incertezza politica che potrebbe pesare nel percorso che porta alle elezioni politiche del 2027.

Una lettura che, secondo l’ex premier, dovrebbe stimolare le forze di opposizione ad abbandonare divisioni interne e concentrarsi su una strategia unitaria capace di intercettare il malcontento dell’elettorato moderato.

Renzi individua nella sicurezza il punto più fragile della premier

Entrando nel merito dei temi sensibili per la maggioranza, Matteo Renzi individua nella sicurezza l’area più vulnerabile per Giorgia Meloni, un terreno su cui la premier avrebbe più da perdere.

L’ex premier lo spiega così: “Io sono convinto che il tema della sicurezza sia quello sul quale rischia di perdere le elezioni. Potrebbe nascere qualcosa alla destra della Meloni che le porta via i voti decisivi, sia con l’attuale legge elettorale che con quella che vogliono fare”.

Secondo Renzi, nuovi movimenti o figure più radicali alla destra della premier potrebbero sottrarre consenso all’attuale maggioranza, erodendo la solidità del blocco che oggi guida il governo.

Una prospettiva che, se confermata, renderebbe il tema della sicurezza uno dei punti centrali e più delicati nella campagna elettorale destinata a condurre alle politiche del 2027.