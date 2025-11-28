Mediaset sposta Striscia in prima serata, la coppia Greggio-Iacchetti guida il ritorno

Da gennaio 2026 Striscia la Notizia approderà in prima serata su Canale 5 con cinque speciali guidati da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Il rilancio deciso da Mediaset

Dopo trentasette anni nella fascia dell’access prime time, Striscia la Notizia si prepara a debuttare in prima serata.

Mediaset ha annunciato che il programma satirico tornerà a gennaio 2026 con cinque appuntamenti speciali affidati alla storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

La scelta arriva dopo stagioni segnate da un cambiamento importante negli equilibri televisivi, con il successo crescente di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, capace di superare spesso il 30% di share e di avvicinarsi ai 7 milioni di spettatori.

Nel confronto diretto, Striscia ha progressivamente perso terreno, finendo per cedere spazio anche alla Ruota della Fortuna, che ha modificato la programmazione del Biscione.

Il passaggio in prima serata rappresenta quindi un tentativo di rilancio mirato, in un contesto più competitivo ma anche potenzialmente più ricettivo per la struttura narrativa del programma.

Contenuti inediti e formato ampliato

In una nota ufficiale, Mediaset ha parlato di un’operazione “in totale sintonia” con Antonio Ricci, ideatore e guida storica del programma.

L’obiettivo è uscire da una fascia oraria diventata troppo penalizzante, preservando l’identità che ha reso Striscia un punto fermo della televisione italiana.

Gli speciali offriranno un format ampliato, con più minuti a disposizione per inchieste, servizi sul campo, momenti satirici e gag che da sempre caratterizzano il Tg satirico.

La promessa è quella di restare fedeli ai codici stilistici del programma ma con un ritmo più adatto alle esigenze della prima serata, dove il pubblico è diverso e la concorrenza più serrata.

I cinque appuntamenti saranno un banco di prova cruciale: Greggio e Iacchetti dovranno dimostrare che Striscia può funzionare anche al di fuori del suo storico orario, mantenendo lo stesso appeal in un contesto televisivo più complesso.

Una nuova sfida per la coppia Greggio-Iacchetti

La scelta di affidare gli speciali alla coppia storica punta sulla forza riconoscibile del marchio e dei suoi volti più iconici.

La sfida sarà valorizzare un format consolidato portandolo in un terreno diverso, dove la durata più lunga consente nuove possibilità narrative ma richiede anche un equilibrio differente tra satira, servizio giornalistico e intrattenimento.

Le cinque serate in programma rappresentano l’inizio di un percorso che Mediaset valuta come strategico, in un momento in cui l’offerta televisiva è in continua evoluzione e occorre rinnovare i prodotti storici senza snaturarli.

Il debutto del 2026 sarà anche un test per eventuali sviluppi futuri, qualora gli ascolti confermassero il potenziale della nuova collocazione.