Lodi, perde il controllo per l’asfalto ghiacciato, auto infilzata dal guardrail: 27enne salvo per pochi centimetri

Un’auto è stata trapassata dal guardrail alla periferia di Lodi, lasciando il conducente di 27 anni vivo per pochi centimetri secondo i soccorritori.

Condizioni del 27enne e intervento dei soccorsi a Lodi

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la SS235, nei pressi dell’innesto con l’autostrada A1, alle porte di Lodi.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane di 27 anni avrebbe perso il controllo della vettura mentre percorreva il tratto di strada vicino a un distributore di carburante. L’asfalto ghiacciato potrebbe aver contribuito alla sbandata che ha portato l’auto a impattare contro la cuspide metallica lasciata scoperta all’ingresso dell’area di servizio.

La struttura, priva di protezione, ha agito come una lama penetrando nell’abitacolo e fermandosi a pochi centimetri dal conducente. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo utilizzando cesoie idrauliche e divaricatori per liberarlo dalle lamiere deformate.

Una volta estratto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono considerate gravi ma non risulta in pericolo immediato di vita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per eseguire i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Un tratto già teatro di incidenti simili nei pressi di Lodi

Il punto in cui si è verificato lo schianto non è nuovo a situazioni analoghe.

Negli ultimi mesi, altri due automobilisti erano finiti contro la stessa cuspide metallica, anch’essa rimasta priva di un adeguato dispositivo di protezione. Le cause ipotizzate nei precedenti episodi riguardavano la scivolosità del manto stradale o possibili distrazioni alla guida.

Nonostante questi precedenti, al momento del nuovo incidente la punta del guardrail risultava ancora scoperta, senza alcun sistema di assorbimento d’urto o copertura di sicurezza. L’impatto avvenuto nella notte ha riacceso l’attenzione sulla necessità di una verifica delle condizioni della struttura e del tratto stradale, già segnalato come potenzialmente pericoloso per gli automobilisti in transito.

Gli accertamenti avviati dalle autorità dovranno ora chiarire se la mancata protezione possa aver contribuito in modo determinante alla gravità dello schianto che ha visto coinvolto il 27enne.

Accertamenti in corso dopo il grave incidente a Lodi

Le verifiche della Polizia di Stato proseguiranno nei prossimi giorni per determinare eventuali responsabilità e valutare l’adozione di misure correttive sulla cuspide metallica all’ingresso del distributore. Gli agenti stanno raccogliendo dati tecnici, testimonianze e immagini della zona per stabilire se le condizioni del guardrail potessero rappresentare un rischio prevedibile.

Il giovane rimane ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove i medici stanno monitorando l’evoluzione del quadro clinico. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi nelle prossime ore.