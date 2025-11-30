Bari, insulti e caos in aereo dopo il 5-0 con l’Empoli, rissa sfiorata: necessaria la Digos

Sul volo di rientro verso Bari, alcuni tifosi hanno insultato i giocatori dopo il 5-0 contro l’Empoli, provocando momenti di tensione e l’intervento della polizia.

Scontro tra tifosi e squadra sul volo diretto a Bari

La serata di rientro dei giocatori del Bari si è trasformata in un momento delicato all’interno dell’aereo partito da Firenze dopo la pesante sconfitta per 5 a 0 contro l’Empoli.

Secondo quanto riferito dai presenti, alcuni tifosi baresi a bordo avrebbero rivolto insulti alla squadra non appena i calciatori sono saliti sull’aeromobile, contestandoli in modo acceso.

La situazione si sarebbe immediatamente scaldata, al punto che alcuni giocatori avrebbero reagito con toni giudicati bruschi, contribuendo ad alimentare la tensione tra le parti. L’equipaggio ha richiesto supporto e sono intervenuti gli agenti presenti in aeroporto per evitare che gli insulti sfociassero in una vera rissa.

Intervento della polizia e ritardo nella partenza del volo

Per riportare l’ordine è stato necessario l’intervento della polizia e della Digos, chiamate a sedare gli animi in una fase in cui la discussione stava diventando sempre più movimentata.

Gli agenti hanno calmato i passeggeri coinvolti e verificato che la situazione tornasse gestibile prima dell’autorizzazione al decollo.

L’aereo ha potuto lasciare lo scalo con circa trenta minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, dopo che il personale di bordo e le forze dell’ordine hanno accertato le condizioni di sicurezza necessarie alla partenza.

Controlli anche allo scalo di Bari dopo l’atterraggio

La tensione non si è esaurita con il viaggio.

All’arrivo all’aeroporto di Bari-Palese, erano presenti ulteriori agenti della polizia, pronti a prevenire nuovi momenti critici durante lo sbarco della squadra.

Per evitare contatti indesiderati, i giocatori sono stati fatti salire direttamente su un autobus atteso sulla pista, così da lasciare l’aeroporto senza ulteriori episodi.

Le verifiche delle forze dell’ordine sono proseguite anche dopo l’atterraggio per assicurare che la situazione restasse sotto controllo.