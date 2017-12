Tragedia della vigilia di Natale, le luci dell’albero causano un incendio in casa, muore la mamma salvi i bambini

Una vera tragedia quella che è accaduta a Casumaro dove una mamma è stata strappata alla propria famiglia a causa di un incendio che si è sprigionato dalle luci dell’albero di natale.

La mamma dormiva insieme ai propri figli mentre il capofamiglia era al lavoro.

All’improvviso si è sviluppato un incendio che non ha tao scampo alla mamma mentre i due figli di 14 e 16 anni si sono miracolosamente salvati.

Il padre, medico in ospedale che era fuori per lavoro è accorso subito a casa appena i due ragazzi hanno dato l’allarme ma per la mamma non c’era più nulla da fare.

La mamma di soli di 52 anni è stata l’unica vittima di questa immane tragedia anche se i due ragazzini sono ancora ricoverati ma non sembrerebbe in percolo di vita.