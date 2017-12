Un uomo ha abbandonato per ore il suo piccolissimo figlio su una panchina in centro cittadino per andare a giocare in un centro scommesse.

L’uomo è stato denunciato per abbandono di minore. Il piccolo, per fortuna, è stato notato da alcuni passanti che hanno subito informato le forze dell’ordine che si sono recate sul posto rintracciando il padre del piccolo e poi denunciandolo.

L’abbandono è avvenuto nei giorni di Natale in pieno centro a Brindisi.