Un uomo di 42 anni è precipitato dal balcone di una abitazione morendo sul colpo. Non sono state ancora note le cause, se si tratta di un atto volontario o casuale.

L’uomo si trovava nella casa dei genitori, in pieno centro ad Aradeo in provincia di Lecce. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

L’uomo si è schiantato quando in strada erano presenti tante persone.