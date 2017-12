Bitonto, donna uccisa durante sparatoria, sospesi tutti gli eventi pubblici e proclamato lutto cittadino

In seguito alla sparatoria di oggi che ha provocato la morte di una passante il Comune di Bitonto ha proclamato il lutto cittadino e sospeso qualsiasi evento pubblico fino al prossimo 7 gennaio.

A renderlo noto è stato l’assessore Rocco Magnini su Facebook:“A seguito dei fatti accaduti e in segno di vicinanza al dolore dei cari della signora deceduta abbiamo deciso di annullare ogni evento pubblico organizzato dal Comune fino al 7 gennaio, e di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il silenzio e la preghiera aiutino la nostra città a superare questo triste momento”.

Anche il Sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio ha commentato il triste evento: “Una signora di 84 anni ha concluso la sua vita a causa di una sparatoria in cui, presumibilmente (uso questo termine solo perché ci sono indagini in corso), era solo inerme spettatrice. Lo sdegno ed il senso di rabbia che ci assale si riverserà in tutte le sedi competenti perché i cittadini chiederanno conto e giustizia per la loro figlia. Perchè, sia chiaro, quella signora è anche figlia nostra”.