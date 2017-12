Puglia, al circo Orfei tremendo incidente, giovanissima contorsionista 15enne cade da quattro metri, è gravissima

Un gravissimo incidente è successo ad una giovane contorsionista di 15 anni al circo di Sandra Orfei, la ragazzina è caduta da 4 metri ed è stata subito soccorsa e trasportata al vicino ospedale.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri quando gli artisti stavano svolgendo le prove prima dello spettacolo della sera.

La ragazza, per cause in vie di accertamento, è caduta in piedi, crollata al suolo, rimanendo immobile accusando dolori alla schiena e alle gambe.

L’incidente è avvenuto a Taranto dove il circo Orfei si sta esibendo da giorni. La giovane artista ha debuttato al Circo a soli 10 anni.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.